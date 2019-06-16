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Rusya'da Türkiye Festivali'ne yoğun ilgi

Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde Türk tarihi, kültürü, sanatı ve mutfağının tanıtıldığı "Türkiye Festivali" Rusya'nın başkenti Moskova'da renkli görüntülere sahne oldu.

16 Haziran 2019 Pazar 00:41
Rusya'da Türkiye Festivali'ne yoğun ilgi

Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde Türk tarihi, kültürü, sanatı ve mutfağının tanıtıldığı "Türkiye FestivaliRusya'nın başkenti Moskova'da renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye'nin Rusya'da düzenlediği en kapsamlı etkinlik olarak bilinen Krasnaya Presnya Parkı'nda düzenlenen festival ikinci gününde ziyaretçi akınına uğradı.

Başta Antalya, İstanbul, Nevşehir olmak üzere Türkiye'nin tarihi ve turistik kent ve mekanlarının tanıtıldığı festival alanında Topkapı Sarayı, Kız Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Kapalıçarşı gibi mekanların da minyatürleri yer aldı.

Türkiye'den gelen pehlivanların sergilediği geleneksel yağlı güreşlere de Ruslar büyük ilgi gösterdi.

Türk sanatçıların verdiği konserler ve halk danslarını izleyen Ruslar, Türk müzikleriyle dans etti.

Geleneksel Türk yemekleri ve tatlılarının tanıtıldığı festivalde, kurulan atölyelerde geleneksel el sanatlarından da örnekler sergilendi.

Yarın sona erecek Türkiye Festivali'nde bu yıl 100 binden fazla ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 00:41
  1. Nevşehir
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