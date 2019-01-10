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Rusya Suriye'de hangi bölgelerde devriye geziyor?

Rusya’nın Suriye’de görev yapan Polis Gücü Sözcüsü Yusuf Mamatov Rusya'nın Suriye'nin Münbiç kentinde devriyelere başladığını duyurdu. Fakat Rusya'nın, kentin tamamında değil, Suriye hükümet güçlerinin sembolik olarak konuşlandığı bölgede görev icra ettiği ortaya çıktı.

10 Ocak 2019 Perşembe 17:43
Rusya Suriye'de hangi bölgelerde devriye geziyor?

Türkiye'nin Suriye Demokratik Güçleri'ne bağlı YPG'nin kontrolünde bulunan Suriye'nin Fırat nehri'nin doğusuna planladığı operasyon adım adım yaklaşırken, son dönemde Münbiç etrafına başlayan askeri sevkiyat hızlandı.

Saha uzmanları Türkiye'nin ilk olarak Münbiç'e askeri bir harekat düzenleyeceğini tahmin ederken Suriye hükümetine bağlı güçlerin Arimah bölgesine girmesi sahada denklemi yeniden değiştirdi.

Özellikle Türk medyasına 'Suriye rejimi Münbiç'e girdi' diye yansıyan haberler aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 21 Aralık 2016'da El Bab kentini ele geçirmesi ile Suriye Hükümet güçlerinin girdiği bölgeye takviye yapmasından ibaretti.

Bu duruma Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''Suriye'de savaş psikolojik bir eylem'' ifadeleri ile dikkat çekti.

İki gün önce ise ilk olarak Suriye Demokratik Güçlerine yakınlığı ile bilinen 'Zer news' internet sitesi 'Münbiç'e Rusya girdi' haberleri YPG'nin psikolojik savaşı sürdürdüğünü gözler önüne serdi. Haberin ardından Rusya'nın Suriye'de görev yapan Polis Gücü Sözcüsü Yusuf Mamatov, tarafından yapılan açıklamada “Bölgenin korunması ve silahlı güçleri gözlemlemek için Menbic'in etrafında tevriye yaptık. Bölgenin güven altında olduğunu göstermiş oluyoruz..” dedi.

Fakat yerel kaynaklar Yusuf Mamatov'un sözlerini doğrulamadı. Rusya'nın aslında Suriye Hükümeti'nin takviye yaptığı Arimah bölgesi içinde devriye attığını Münbiç operasyonunu engellemek için Türkiye'ye mesaj verdiğini ifade etti.

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Rus askeri araçların rotası da yerel kaynakları doğruladı. Rus askeri araçlarının görüldüğü üzere Kuzey Halep'in Mill Wiran ilçesinden Münbiç'e girdiği, Aylan'dan geçerek Al-Fırat köyünden manevra yaparak Arima'ya geldiği görüldü.

Cephe hatları bölgesine girmeyen Rusya devriye güçlerinin aynı bölgede devriyelerini sürdürmesi Münbiç merkeze girmeyeceği düşünülüyor. Suriye Hükümeti'nin bu hamlesi ise uzmanlar tarafından 'Psikolojik hamle' olarak tanımlanıyor.



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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 17:43
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