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Rusya ile yapılan S-400 anlaşmasında çarpıcı detay ilk kez açıklandı: Ruslar ulaşamayacak

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, S-400 anlaşmasına ilişkin çok çarpıcı bir açıklama yaptı. Demir, Rusya ile yapılan anlaşmaya bakım ve idame süreçleri dahil olsa da bu iki sürecin kendileri tarafından yönetileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 01:22:00 -
Rusya ile yapılan S-400 anlaşmasında çarpıcı detay ilk kez açıklandı: Ruslar ulaşamayacak

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, C4Defence’in sorularını yanıtlayan Demir, S-400 tedarik ve idame sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

 Prof. Dr. İsmail Demir, S-400 tedarik anlaşmasına eğitim, bakım, idame ve teknik destek gibi kalemler dâhil olsa da Rus personellerinin S-400 bataryalarına istediği gibi ulaşamayacağını söyledi.

Demir, bukonunun kırmızı çizgi olduğunu belirterek, "Bakım ve idame süreçlerinde yetki yerli firmalarda olacak" dedi.

Hâlihazırda kurulum sürecinin devam ettiği ve belirli sistemlerin devreye alındığı açıklayan Demir, sistemlere dokunan, iş yapan tarafların Türk firmaları ve Türk Hava kuvvetleri olacağının altı çizildi.

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