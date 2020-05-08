Rusya ile yapılan S-400 anlaşmasında çarpıcı detay ilk kez açıklandı: Ruslar ulaşamayacak

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, S-400 anlaşmasına ilişkin çok çarpıcı bir açıklama yaptı. Demir, Rusya ile yapılan anlaşmaya bakım ve idame süreçleri dahil olsa da bu iki sürecin kendileri tarafından yönetileceğini söyledi.