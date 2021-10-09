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Gündem Ruslar az önce yakalandı! Bakın ne yapacaklarmış
Gündem

Ruslar az önce yakalandı! Bakın ne yapacaklarmış

İstanbul ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 Rus yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 16:49:00 -
Ruslar az önce yakalandı! Bakın ne yapacaklarmış

Türkiye'de iki ayrı ilde gerçekleştirilen askeri casusluk operasyonunda, silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirtilen 6 Rus vatandaşının yakalandığı bildirildi.

TRT Haber'in aktardığı habere göre, MİT ve Emniyet ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda, devletin gizli kalması gereken bilgileri temin ettikleri iddiasıyla aranan 6 şüpheli, İstanbul ve Antalya’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Milli İstihbarat Teşkilatı ile gerçekleştirdiği koordineli çalışmalar kapsamında, İstanbul'da silahlı eylem arayışında olduğu ve devletin gizli kalması gereken bilgilerini “Siyasal veya Askeri Casusluk” amacıyla temin etme faaliyeti yürüttüğü belirlenen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Gözaltına alındılar

İstanbul'da 3, Antalya'da da 2 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1’i susturucu/lazer tertibatı takılı olmakla birlikte 3 adet tabanca, bu tabancalara ait şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Operasyona dair bilgi veren CNN Türk muhabiri Tugay Saday, operasyonlarda yakalanan kişilerin Rus pasaportuna sahip olduğunu belirtti.

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