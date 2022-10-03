Rusçu İsmail Saymaz, PKK ile içli dışlı CHP’yi kurtarmaya çalıştı!

Mersin’in Mezitli ilçesindeki Tece polisevine terör örgütü PKK tarafından canlı bomba saldırısı yapıldı. Saldırıda 1 polisimiz şehit oldu. İçişleri Bakanlığı, saldırıyı gerçekleştiren teröristin PKK terör örgütünden Dilşah Ercan olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristin parmak izinin Dilşah Ercan ile uyuştuğunu açıkladı. Mersin Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili 6 kişinin tutuklandığını duyurdu. Ercan’ın isminin, CHP’nin Tutuklu Gazeteciler Raporu’nda yer aldığı ortaya çıktı.



Terör örgütü PKK ise Dilşah Ercan’ın yaşadığını, saldırıyı bir başka teröristin gerçekleştirdiğini, Ercan’ın da terör kampında yanlarında olduğunu ortaya attı. Olayın üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen terör örgütü PKK, Dilşah Ercan’ın yaşadığını ispatlayan bir kanıt ortaya koyamadı.

İçişleri Bakanlığı’nın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili açıklamaları ortada iken Halk TV yazarı İsmail Saymaz, PKK ile içli dışlı olduğunu inkar etmeyen CHP’yi sterilize edip 6’lı masayı rahatlatmak için terör örgütü PKK’nın tezlerini güçlendirmeye çalıştı.

Saymaz, Anadolu Ajansı’nın teröristlerin kullandığı para-motorun görüntülerini servis etmesini görmezden gelerek “Diyelim, uçtular. Peki, para-motor nerede?” diye sordu.

OLAYI CHP İLE İLİŞKİLENDİRDİ

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş ve 15 PKK iltisaklı belediye çalışanının gözaltına alınmasının Mersin polisevi saldırısı ile aynı bağlanda tartışan Halk TV yazarı Saymaz, PKK’nın gerçekleştirdiği Mersin polisevi saldırısını CHP ile ilişkilendirmiş oldu.