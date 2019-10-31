Rus Analistlerden korkunç iddia! Bağdadi'yi Türkiye'ye sokarak Erdoğan'ı zor durumda bıracaklardı

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Rus Analistler, "İsrail'in güdümünde kurulduğu ve projelerinde kullanıldığı bilinen DAEŞ ile ajan olduğu öne sürülen DAEŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi, ABD'nin tüm tehditlerine rağmen güneyinde bir terör koridoruna izin vermeyeceğini açıklayan ve Suriye'nin kuzeyinde farklı bölgelere üçüncü kez giren Türk Devleti'ne karşı diplomatik suikast yapmak üzere kullanıldı. Dünya medyası Bağdadi'nin Türkiye sınırına nasıl geldiğini sorguluyordu ama Bağdadi bulunduğu lokasyondan çoktan çıkartılmıştı." ifadelerini kullandı.

'Türkiye Bağdadi'yi koruyor algısı oluşturulacaktı'

İsrail tarafından yapılan, 'İsrail kaderini kimsenin eline bırakacak değildir.' açıklamasının hatırlatıldığı değerlendirmede, şu ifadeler kullanıldı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilmesini isteyen ABD değil İsrail'di. Salı günü süre bitti ve Türkiye Rusya ile 150 saatlik bir sürede mutabık kaldı. CIA ve Mossad'a yakın timler Bağdadi'yi Türkiye'ye sokulmak üzere yakın bir mesafeye getirdiler. Lokasyonu tespit edilecek, fotoğrafları görüntülenecek ve Bağdadi Türkiye'de denilerek dünya kamuoyuna servis edilecekti."

'Bilinmeyen tek nokta Bağdadi'ye ne olduğu'

"Türkiye tüm dünya karşısında DAEŞ liderini ailesi ile birlikte koruyan ve kurtaran ülke olarak anılacaktı. Böylece Barış Pınarı Harekatı dahil olmak üzere bir daha hiçbir operasyon için sebep bırakılmayacaktı. Türkiye tarafından Bağdadi'nin öldürüleceğini anlayan ABD ve İsrail, göstermelik olarak bir operasyon yapmak zorunda kaldı. Kumpasın bilinmeyen tek noktası ise Bağdadi'ye ne oldu?"