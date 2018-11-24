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Rumların “Enosis hayali” Ada’da çözümü engelliyor

Akdeniz’de bulunan doğalgaz rezervlerinin ardından tekrar gündeme gelen Kıbrıs’taki gelişmeleri Akit’e değerlendiren SASAM Genel Başkan Yardımcısı Mesut Emre Karaköse, “Adada iki halkın eşitliği ve ortaklığı temelinde bir kalıcı barışa ve çözüme ulaşmayı kabul edemeyen Rum tarafı, adayı tamamıyla ele geçirip Yunan güdümüne sokmak istiyor” ifadelerini kullandı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 12:15
Rumların “Enosis hayali” Ada’da çözümü engelliyor

Akdeniz’de bulunan doğalgaz rezervlerinin ardından tekrar gündeme gelen Kıbrıs’taki gelişmeleri Akit’e değerlendiren SASAM Genel Başkan Yardımcısı Mesut Emre Karaköse, “Rum tarafı Enosis hayalinden vazgeçmiyor. Girit ve Rodos gibi Kıbrıs’ta da Müslüman Türk varlığına tahammül edemiyorlar” ifadelerini kullandı.

“BM Türkleri engelliyor”

Kıbrıs’ta Rum tarafının kasıtlı olarak tansiyonu yükseltmeye yönelik hareketler yaptığını ifade eden Karaköse, “Son günlerde Rum yönetimi tarafından, aşırılık yanlısı Rum çetelerinin ara bölgenin ihlaline yönelik girişimlerine göz yumuluyor hatta teşvik ediliyor. Böylelikle yapay bir krizle gerilimi tırmandırmak isteyenler var. BM Barış Gücünün Türklerin ara bölgedeki camide cuma namazı kılmasını engellerken, Rumların Türk sınırına kadar gelip taşkınlık yapmasına göz yumması çifte standardın bir örneği” diye konuştu.

İsrail Rumları eğitiyor

İki devletli eşitliğe ve ortaklığa dayalı çözüm arayışının ilerlemediğini ifade eden Karaköse, “Çünkü Rumlar Türk tarafını bir devlet olarak kabul etmemekte. Garantileri tartışmaya açarken Trodos Dağlarına İsrail komandoları eğitiminde Türklere saldırma tatbikatları yapılmaktadır. Rumlar Fransa, Mısır, Lübnan gibi ülkelerle askeri işbirliği anlaşmaları imzalamaktadır. Adada birçok devletin üssü ve askeri varlığı mevcuttur. Dolayısıyla federal bir çözüme umut beslemek fazlasıyla iyimserlik olacaktır” şeklinde konuştu.

Böyle bir süreçte CTP’den beş milletvekilinin güneye giderek Anastasiadis’in odasında keyifle poz vermesi doğru olmamıştır” ifadelerini kullanan Karaköse, “Adada iki halkın eşitliği ve ortaklığı temelinde bir kalıcı barışa ve çözüme ulaşmayı kabul edemeyen Rum tarafı, adayı tamamıyla ele geçirip Yunan güdümüne sokmak istiyor yani Enosis hayalinden vazgeçmiyor. Garantileri tartışmaya açarak ve Türk askerini adadan çıkararak adayı Yunan vesayetine sokmak istiyorlar. Enosis hayali devam ettiği müddetçe kalıcı ve adil bir çözüme ulaşılamayacaktır” görüşünü dile getirdi. Rumların tek taraflı olarak ve hukuksuz bir şekilde ruhsatlandırma yaptığına dikkat çeken Karaköse, “ABD’li enerji şirketi Exon Mobil’e 10. parselde verilen arama ruhsatı bunun bir örneği. Buna mukabil Türkiye de uluslararası hukuktan doğan hak ve yetkilerini kullanarak ve egemenlik haklarının doğal sonucu olarak, KKTC ile işbirliği ve uyum içerisinde sismik araştırma ve sondaj gemilerini sahaya sürmüştür. Bu noktada Kıbrıs Türklüğünün varlık mücadelesi Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmekten geçer. İki ülke arasında ivedilikle serbest ticaret anlaşması yürürlüğe konularak KKTC ekonomisine güç katılmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 12:15
  1. Akdeniz
  2. Kıbrıs
  3. Akit
  4. SASAM Genel Başkan Yardımcısı Mesut Emre Karaköse
  5. Enosis
  6. Trodos Dağları
  7. İsrail komandoları

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