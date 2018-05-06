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Rumlar, Türkleri yok etmek istiyor

SASAM Genel Sekreteri Karaköse, Akıncı’nın Guterres Anlaşmasını, Rum tarafının uzlaşmazlığını dünyaya göstermek için önerdiğini belirterek, “Rumlardan olumlu adım gelmeyecek” dedi.

06 Mayıs 2018 Pazar 09:37
Rumlar, Türkleri yok etmek istiyor

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklamalarının, Rum tarafının uzlaşmaz tutumunu dünya kamuoyuna anlatabileceğini belirten Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) Genel Sekreteri Mesut Emre Karaköse, Akit’e konuştu. Akıncı’nın, geçen yıl İsviçre’deki Kıbrıs müzakerelerinde başarısızlıkla sonuçlanan ve BM Genel Sekreteri Guterres’in masaya koyduğu çerçeve belgenin yeniden ele alınmasını önerdiğini belirten Karaköse, “Gayri resmi fikirler ve öneriler içeren bu belge BM tarafından bugüne kadar resmen açıklanmasa da içerdiği bazı başlıklar şu şekilde: Kıbrıs’ta dönüşümlü başkanlık, toprak taksimatının Rum tarafı lehine değiştirilmesi, Türkiye’nin adadaki garantörlüğünün sona ermesi ve Türkiye’nin adadan asker çekmesi” diyerek şöyle devam etti:

RUMLAR ASLA RAZI OLMAZ

 “Cumhurbaşkanı Akıncı’yı ön yargısız olarak dinlemek ve ne yapmaya çalıştığını anlamak gerekiyor. Akıncı, Rumların ne istediğini anlamış ve yöntemlerini kavramış görünüyor. Rum tarafının uzlaşmaz tutumu tüm dünya liderlerine ve kamuoyuna ancak bu şekilde anlatılabilir. Akıncı; barışçı,  eşit şartlarda, iki bölgeli, iki kesimli kısaca uluslararası kabul görmüş esaslar doğrultusunda uzlaşmak için özveri sergiliyor. Ancak Rumlardan olumlu bir adım görülmemiştir ve görülemeyecektir.”

“Rumların Türklerle eşit şartlarda bir anlaşmaya asla razı olmayacakları böylece bir kere daha oraya çıkmıştır” diyen Karaköse, “Bu durumu son gelişmeler kanıtlamıştır. Rumların bu tutumunu dünya kamuoyuna bir kere daha anlatılacaktır. Ancak AB, BM ve ABD Kıbrıs sorununda taraftırlar. Bugüne kadar verdikleri hiçbir sözü tutmadan Rumlardan yana tavırlarını devam ettirmektedirler. Rumlar Türklerle eşit şartlarda bir anlaşmaya yanaşmayacaklar ve ucu açık müzakerelerle bir 50 yıl daha KKTC’de Türkleri ambargolar altıda yıldırmaya ve sindirmeye çalışacaklar. Rumların amacı uzlaşmak değil, adadaki Müslüman Türk varlığını yok etmektir” diye konuştu.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 09:37
  1. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
  2. SASAM Genel Sekreteri
  3. Mesut Emre Karaköse

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