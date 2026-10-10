Ronaldo ve Messi aynı takımda oynayacak!

Futbol dünyasının iki efsane futbolcusu Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi aynı takımda oynayabilir. Eski futbolcu Carlos Tevez, jübile maçında iki dünya yıldızını bir araya getirmek için uğraştığını belirtti.

İspanyol basınından Marca’nın, Infobae’yi kaynak göstererek aktardığı habere göre 42 yaşındaki Tevez, kulüp başkanı Juan Roman Riquelme’den onay aldıktan sonra jübile maçını 20 Aralık’ta Boca Juniors’ın efsanevi stadı La Bombonera’da düzenlemeyi planladığını duyurdu.

OLGA’ya konuşan Tevez, iki yıldız futbolcuyu da organizasyona dahil etmek istediğini belirterek, “Cristiano’yu bizzat gidip bulacağım ve kısa boylu olanı da getireceğim” ifadelerini kullandı. Arjantinli futbolcu, bu sözleriyle Messi’yi kastetti.

JÜBİLE MAÇINDA YILDIZLAR GEÇİDİ

Kariyerinde Arjantin Milli Takımı’nda Messi ile 47, Manchester United formasıyla ise Ronaldo ile 80 karşılaşmada birlikte oynayan ve “Apaçi” lakabıyla tanınan Tevez, jübile maçına birçok önemli ismi de davet etmeyi düşünüyor.

Buffon, Van der Sar, Ferdinand, Vidic, Chiellini, Bonucci, Pirlo, Scholes ve Riquelme gibi futbolun unutulmaz isimlerinin de organizasyonda yer alması bekleniyor.

Tevez’in bu girişimi, futbol tarihinin en büyük eksiklerinden birini tamamlama fırsatı olarak değerlendiriliyor. Kariyerleri boyunca dünya futboluna damga vuran Messi ve Ronaldo, henüz aynı takımda forma giyme fırsatı bulamadı. Bu organizasyon, iki efsaneyi aynı sahada ve aynı forma altında görmeyi umut eden futbolseverler için tarihi bir buluşmaya dönüşebilir.