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Teknoloji ROKETSAN paylaştı: Türk topçusunun çelik gücü
Teknoloji

ROKETSAN paylaştı: Türk topçusunun çelik gücü

ROKETSAN, yüksek doğruluk ve yüksek tahrip gücüyle 40 kilometreye kadar menzildeki hedefler için manevra birliklerine ateş desteği sağlayan "TRB-122 Topçu Roketi"ni paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 23:18:00 -
ROKETSAN paylaştı: Türk topçusunun çelik gücü

ROKETSAN, TRB-122 Topçu Roketi hakkında bir paylaşımda bulundu.

40 kilometreye kadar menzildeki hedefler için manevra birliklerine ateş desteği sağlayan TRB-122 Topçu Roketi'nin paylaşımını yapan Roketsan, "Türk Topçusunun çelik gücü!" ifadelerini kullandı.

ROKETSAN'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Türk Topçusunun çelik gücü! TRB-122 Topçu Roketi yüksek doğruluk ve yüksek tahrip gücüyle 40 km'ye kadar menzildeki hedefler için manevra birliklerine ateş desteği sağlamaktadır."

 

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