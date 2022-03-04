ROKETSAN paylaştı: Türk topçusunun çelik gücü
ROKETSAN, yüksek doğruluk ve yüksek tahrip gücüyle 40 kilometreye kadar menzildeki hedefler için manevra birliklerine ateş desteği sağlayan "TRB-122 Topçu Roketi"ni paylaştı.
ROKETSAN, TRB-122 Topçu Roketi hakkında bir paylaşımda bulundu.
40 kilometreye kadar menzildeki hedefler için manevra birliklerine ateş desteği sağlayan TRB-122 Topçu Roketi'nin paylaşımını yapan Roketsan, "Türk Topçusunun çelik gücü!" ifadelerini kullandı.
ROKETSAN'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Türk Topçusunun çelik gücü! TRB-122 Topçu Roketi yüksek doğruluk ve yüksek tahrip gücüyle 40 km'ye kadar menzildeki hedefler için manevra birliklerine ateş desteği sağlamaktadır."