RİZE İL ÖZEL İDARESİ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
RİZE İL ÖZEL İDARESİ
T.C.
RİZE VALİLİĞİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
RİZE VALİLİĞİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
İ L A N
- Mülkiyeti İdaremize ait olan 1(bir) adet taşınmazın satılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihale edilecektir.
- İhalesi yapılacak taşınmazın;
|Taşınmaz Bilgisi
|Alanı (m²)
|Muhammen Bedel
|Geçici Teminat
|İhale Tarihi ve Saati
|Rize ili İkizdere ilçesi Güneyce köyü 125 ada 1 parsel
|1.398,27
|₺5.500.000,00
|₺165.000,00
|25.03.2026-11.00
- İhale; İlimiz Merkez Engindere Mahallesinde bulunan İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasındaki İl Encümeni Toplantı Salonunda, İl Encümeni huzurunda yapılacaktır.
- Şartname ve diğer belgeler İl Özel İdaresinde mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görülebilecektir. Ayrıca ₺5.000,00 karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartnameyi alması zorunludur.
- Şartname bedele ile geçici teminat bedelini nakit yatırmak isteyen istekliler, Rize İl Özel İdaresinin Halk Bankası Rize Şubesindeki TR85 0001 2009 6900 0006 0000 09 numaralı İBAN hesabına yatırmaları gerekmektedir.
- 2886 sayılı Kanunda belirtilen şartlara haiz olan herkes ihaleye katılabilir.
- Posta yoluyla yapılacak teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler;
- Gerçek kişiler için:
- İhale müracaat formu
- Vatandaşlık numarası ile birlikte nüfus cüzdan örneği
- Onaylı imza sirküleri
- Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve numarasını gösterir belge
- Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri
- Geçici teminat evrağı
- İmzalanmış şartname
- Rize İl Özel İdaresine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan belge
- 24.03.2025 tarihli güncel kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair belge
- Tüzel kişiler:
- İhale müracaat formu
- Şirketin kuruluş statüsünü ve yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi
- Yönetimin onaylı imza sirküleri
- Bağlı olduğu Vergi Dairesi, ili ve numarasını gösterir belge
- Vekil olarak katılacak olan katılımcıların noter tasdikli vekâletnameleri, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgesi
- Geçici teminat evrağı
- İmzalanmış şartname
- Rize İl Özel İdaresine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan belge
- Kayıtlı olduğu odadan 24.03.2026 tarihli güncel kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair belge
- İstenilen belgeler en geç 24.03.2026 Salı günü mesai saati bitimine kadar Rize İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne teslim edilecektir.
- Gerçek kişiler için:
- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02420824