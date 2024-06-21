RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Belediye Encümeninin 30.05.2024 tarih ve 2024/197 sayılı kararıyla yürürlüğe giren Rize Belediyesi Mülkiyeti/ hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere Rize Belediyesine ait reklam ünitelerinden 103 adet billboard (77 adet ışıklı, 26 adet ışıksız), 10 adet mega light, 40 adet raket (3 adet hareketli, 37 adet sabit) ve 113 adet otobüs bekleme durağı reklam ünitelerine ilave olarak şartname dahilinde 5 adet özel kullanım amaçlı kabin durak yapımı şartıyla toplam 271 adet reklam ünitelerinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık artırma ihale usulü ile 298.100,00 TL + KDV aylık muhammen kira bedeli üzerinden 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

1- İşletme süresi sözleşme imzalandıktan itibaren 3 (üç) yıldır.

2- İhale 04.07.2024 Perşembe günü, saat 15.00 de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhaleye çıkartılan reklam ünitelerinin muhammen aylık kira bedeli 298.100,00 TL + KDV olup, geçici teminatı 3 (üç) yıllık kiralama bedelinin % 3’ ü olan 321.948,00 TL’ dir.

4- Ek teminat: Kiralaması yapılan ve yapılacak olan reklam ünitelerinin toplam bedeli olan 21.530.870,33 TL’ nin % 6’ sı olan 1.291.852,22 TL ek teminat alınacaktır.

5- İhaleye katılmak isteyen;

a. Gerçek kişiler için;

a.1- Kanuni İkametgah adresi göstermesi

a.2- Vukuatlı Nüfus kaydı

a.3- İmza sirküleri ( Noter tasdikli)

a.4- Sabıka Kaydı

a.5- Vekaleten girecekler için vekaletname (noter onaylı)

a.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı

a.8- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sirküsü

b. Şirket olarak katılacaklar için;

b.1- Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli)

b.2- Ticaret odası sicil kaydı

b.3- İmza Sirküleri (noter onaylı)

b.4- Şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka kaydı

b.5- Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)

b.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı

b.7- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sirküsü

b.8- Tebligat için adres beyanı

b.9- Ticaret sicil gazetesi

c. Ortak girişim olması halinde ;(ortaklar aşağıdaki belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadır.)

c.1- Noter onaylı ortaklık belgesi,

c.2- Ortakların imza sirküleri(noter onaylı),

c.3- Ortaklar için her bir ortak adına düzenlenen sabıka kaydı

c.4- Adres beyanları, gerçek kişi olmaları halinde Vukuatlı Nüfus kaydı,

c.5- Şirket olması durumunda oda kayıt belgelerini, Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli), şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka kaydı, Ticaret sicil gazetesi,

c.6- Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)

c.7- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sirküsü

d. Tüm katılım çeşitleri için;

d.1- Belediyemize borcu olmadığına dair belge,

d.2- Geçici teminat makbuzu

d.3- Ek teminat makbuzu

d.4- Şartname alındı makbuzu

d.5- Geçici teminat ve şartname alındı makbuzunu ortaklar için ortaklardan birinin vermesi yeterli olup, şirket olarak girecekler için şirket adına, gerçek kişiler için ihaleye girecek olan kişi adına düzenlenmelidir.

6- Tüm vergi, resim, harçlar ihaleyi alana aittir.

7- İdarenin Adresi:

Belediye Hizmet Binası Taşınmaz Servisi Kat: 2

Piriçelebi Mahallesi Menderes Bulvarı 53100 RİZE

Tele faks: 0464 214 40 91

Mail Adresi: [email protected]

8- İhaleye girebilmek için istenen belgelerle birlikte ihale günü Rize Belediyesi Encümen salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9- İhaleye katılmak isteyenler 400,00 TL şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırarak makbuz karşılığında ihale şartnamesinin Belediyemiz Taşınmaz Servisinden alabilir veya ücretsiz görülebilir.

İLANEN DUYRULUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN02047589