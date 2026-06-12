RİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2021/183 Esas

KARAR NO : 2025/97

Mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Ahmet ve Havva'dan olma, 26/06/1986 Rize doğumlu FUNDA ÇİĞDEM'e, tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Mahkememizin 29/04/2025 tarih ve 2021/183 Esas 2025/97 Karar sayılı kararı ile; " 1-Davanın KABULÜNE; Davalılar adına kayıtlı Rize ili, Merkez ilçesi, Çiftekavak Mah., 1745 ada 12 parselde kayıtlı taşınmazın Harita Müh. Yalçın Şahin, Harita Müh. Yalçın Akar ve Harita Mühendisi Atakan Yiğit tarafından hazırlanan 25/01/2025 tarihli raporunda A harfi ile gösterilen 88,79 m²'lik kısmının tapu kaydının İPTALİ ile, iptal edilen kısmın davacıların hissedarı olduğu Rize ili, Merkez ilçesi, Çiftekavak Mah., 1745 ada 11 parsele EKLENMESİNE, Davacılara aitRize ili, Merkez ilçesi, Çiftekavak Mah., 1745 ada 11 parsel sayılı taşınmazın neticeten; 3.344,01 m2 yüzölçümü ile TAPUDA BU ŞEKİLDE KAYIT VE TESCİLİNE, 2-Harita Müh. Yalçın Şahin, Harita Müh. Yalçın Akar ve Harita Mühendisi Atakan Yiğit tarafından hazırlanan 25/01/2025 tarihli raporu ve eklerinin kararın eki sayılmasına,..." dair karar verildiği, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememiz Yazı İşleri Müdürlüğüne ya da mahkememize denk Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecek dilekçe ile Trabzon Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar, Ahmet ve Havva'dan olma, 26/06/1986 Rize doğumlu FUNDA ÇİĞDEM''e, karar tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 21/04/2026

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Basın No: ILN02484249