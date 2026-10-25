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Spor Rıza Kayaalp'ten erken veda
Spor

Rıza Kayaalp'ten erken veda

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Rıza Kayaalp'ten erken veda

Şampiyonluklarına alışık olduğumuz dünyaca ünlü milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, 2026 Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 2026 Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde grekoromen stil 72, 97 ve 130 kilolarda eleme, çeyrek final ve yarı final müsabakaları tamamlandı. Türkiye'yi 130 kiloda temsil eden Rıza Kayaalp, ilk maçında Hint güreşçi Joginder Rathee'yi 9-0 teknik üstünlükle mağlup etti.

İkinci turda Ukraynalı Mykhailo Vyshnyvetskyi ile karşılaşan Kayaalp, rakibini 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli güreşçi, bu turda Finlandiyalı Matti Elias Kuosmanen'e 5-3 mağlup oldu.

2023 yılından sonra yeniden dünya şampiyonasında mindere çıkan 37 yaşındaki Rıza Kayaalp, Kuosmanen'in finale yükselememesi nedeniyle repesaj hakkı elde edemedi. Böylece tecrübeli güreşçi, organizasyonu madalya kazanamadan tamamladı.

 

Grekoromen stil 130 kiloda finale, Rıza Kayaalp'in 2026 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya maçında mağlup ettiği Macar güreşçi Darius Attila Vitek ile İranlı Fardin Shaban Hedayati yükseldi.

Kayaalp'in dünya şampiyonalarında 5 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyası bulunuyor.

97 kiloda mücadele eden İbrahim Tığcı, ikinci turda yenildiği Rus Artur Sargsian'ın finale kalmasıyla repesaj müsabakasına çıkmaya hak kazandı. İbrahim'in bronz madalya şansı sürerken, 72 kiloda ilk maçını kaybeden Cengiz Arslan elendi.

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