REYHANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.



Dosya No : 2021/524-Ceza Dava Dosyası



GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ



Esas No : 2021/524

Karar No : 2023/436



Sanık : Muhammed El AHMED, Enver ve Menel oğlu, 16/12/1997 Hama doğumlu.



Suç : Binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme.



Suç Tarihi : 04.02.2020



Karar Tarihi : 24.05.2020



Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Muhammed El AHMED hakkında Binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanık hakkında beraat kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,



Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 15.09.2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01895401