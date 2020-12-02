Recep Bayraktar kimdir? Recep Bayraktar’ın köpeklerinin cinsi ne?

Trabzon Of'ta oturan ve Recep Bayraktar'a Kangal, Jack Rusell, Cane Corsa ve Dogo Argentino cinsi köpek besliyordu. Korsan, Escobar, Leydi ve Kutup isminde köpekleri besleyen Recep Bayraktar, bu köpeklerle çektiği videoyu sosyal medya kanalında paylaştı. Dogo Argentino cinsi olduğu öğrenen bu köpeklerin ülkemizde beslemenmesi yasak. Bayraktar’a 1 Aralık 2020 tarihinde 50 bin lira para cezası verildi ve köpeklerine el konuldu.

Dogo Argentino köpeklerinin özellikleri neler?

Melez bir ırktır. Melezleme yapılırken birçok farklı ırk kullanılabilir. Dogo Argentino köpekleri oluşturulurken en fazla kullanılan ırklar şunlardır: Bull teriyer, boksör, İrlanda kurt tazısı ve Cordoba dövüş köpeği. Bu köpekler daha çok müstakil ev sahipleri tarafından beslenilmekte. Dogo Argentino türü köpeklerin ortalama yaşam süresi 14 - 15 yıldır. Günümüzde avcılık ve bekçilik dışında birçok farklı amaç doğrultusunda kullanılıyor.