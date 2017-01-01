Real Group’tan Yedikule’ye 550 Milyon TL’lik konut projesi

1989 yılında bir aile şirketi olarak kurulan Oliv Yapı ile temelleri atılan ve OND Yapı ile SE Mimarlık’ın katılımıyla daha da güçlenen Real Group, gayrimenkul sektörünün önde gelen firmalarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

İstanbul Zeytinburnu Yedikule’de hayata geçirilen proje, 57.982m2 lik kapalı inşaat alanı,18.513m2 arsa üzerinde gerçekleşiyor. 50 m2 ile 200 m2 arasında değişen özel bahçe kullanım alanlarıyla da doğayla iç içe bir yaşam vaad ediyor.

3+1 daire, 4+1 daire, 4+2 tripleks, 5+2 tripleks ve 5+2 dubleks olmak üzere 5 çeşit konuk tipi bulunan projede M2 brüt aralığı 186m2 ile 367m2 arasında değişiyor.

Ahmet Dokumacı:

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Real Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dokumacı, projenin Aralık 2019’da tamamlanarak sakinlerine teslim edileceğini söyledi. Dokumacı ‘’Kazandığımız kalite birikimimiz, deneyim ve bilgimizle özel sektörün geliştirdiği en büyük konseptli konut projelerinden biri olan Real Konaklar Yedikule’yi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Real Konaklar Yedikule, tarihi yarım adanın hemen yanı başında İstanbul için tarihi açıdan önemli bir bölgede bulunuyor. Yedikule adını; Fatih'in İstanbul'u fethinden sonra ilave ettirdiği iki kule ile yediye tamamlanan surlardan alır. İstanbul’un cümle kapısı tarihi surların hemen yanında bir başlangıç noktası ve bir menzil yeridir.

Real Konaklar Yedikule; eski İstanbul'da ve şehrin merkezinde, yepyeni bir yaşam konseptiyle, tarihi dokuyu zedelemeden sitede yaşamanın huzurunu, özlenen eski İstanbul sadeliğinde fakat çağımız standartlarındaki teknolojinin keyfini sizlere sunmayı temel prensip edinerek projelendirildi. ‘’dedi.

Real Konaklar Yedikule’nin, Marmaray Kazlıçeşme istasyonuna 950 metre, sahil yoluna 750 metre, Yedikule tren istasyonuna 400 metre, İDO Yenikapı iskelesi ve Aksaray'a 3.5 km, Eminönü ve Bakırköy gibi merkezlere 5 km mesafede olduğuna değinen Ahmet Dokumacı şöyle devam etti. ‘’ Projemiz ile ilgili henüz hiç tanıtım yapmadan yoğun bir talep gördük. Nisan 2018 itibari ile ön talep dönemi başladı. Aralık 2019 tarihinde de teslimat yapılacak. Projenin yatırım değeri 550 milyon TL’dir. Daire fiyatlarımız ise metrekare olarak 13.000 TL ile 17.000 TL aralığında değişiyor.’’

Real Konaklar Yedikule Proje Künyesi

Proje ismi : Real Konaklar Yedikule

Projenin Yeri : İstanbul - Zeytinburnu

Firma : Real Group

Toplam Alanı :57.982m²’lik kapalı inşaat alanı, 18.513m2 arsa üzerinde gerçekleşiyor.

Konut Metrekare Aralığı: M² brüt aralığı 186m² ile 367m² arasında değişiyor.

Metrekare Fiyatı : 13.000TL ile 17.000TL aralığında değişiyor.

Teslim Tarihi : Aralık 2019

Toplam Konut Sayısı: 5 Çeşit Konut Mevcut.

3+1 Daire, 4+1 Daire, 4+2 Tripleks, 5+2 Tripleks ve 5+2 Dubleks

Projenin Ayırt Edici Özellikleri: Avrupa Yakasının yeni ulaşım merkezi olan Zeytinburnu ilçesinde tarihi yarımadanın hemen yanı başında, Avrasya Tüneli, Marmaray, Metro ve diğer toplu ulaşımın kilit noktasında yer alıyor.

Mimari Proje :M-Ofis Architects

İç Mimari Proje : Metex Design Group-Studio desiGN