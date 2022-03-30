Ramazan ayında yaklaşık 15 saat oruç tutacağız. Ramazan ayıyla birlikte sıcaklıklar da artış gösterecek. Bu sebeple pek çok kişi ‘İftarda sahurda ne yersek daha az susarız?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Gün boyu susamamak için sahurda ne kadar su içmeli, ne yemeli?

Ramazanda susatmayan gıdalar neler? Oruçluyken susamamak için ne yenir ne içilir?

Oruçluyken gün boyu susuzluk ve baş ağrısı sorunu yaşamak istemiyorsanız su tüketimi konusunda dikkatli olmanız gerekiyor. İftar ile sahur arasında 2,5 litre su tüketmeye özen göstermek, susuzluk hissini azaltacaktır.

İftar sonrasında genellikle bolca çay içilir. Ancak iftar sonrası fazlaca tüketilen çay ve kahve gün boyu susuzluk yaşamanıza yol açabilir.

Sahurda kızartmalardan, bol yağlı yemeklerden, tuzlu gıdalardan, turşulardan uzak durulmalı. Bu tarz yiyecekler tüm gün susuzluk çekmenize sebep olur.

Sahur sofralarında ağır yemekler yerine kahvaltı hazırlamanız sağlığınız için çok yararlı olacaktır. Sahurda yumurta, tost, süt, yoğurt ve çorba tüketebilirsiniz. Bu gıdalar uzun süre tok kalmanı sağlar ve susuzluk yaşamanızın önüne geçer.