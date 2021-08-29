Ramazan Kayan’ın kitapları Çıra yayınlarından çıktı

Davet yolunda Bir Siyah ve Bir Beyaz ve “Ben Rabbime Gidiyorum” Hac Çağrısı adlı eserler yazar Ramazan Kayan’ın kalemiyle Çıra Yayınlarından çıktı. İlk kitabı Davet yolunda Bir Siyah ve Bir Beyaz kitabında Sıra dışı iki insan.. Bir siyah.... Bir beyaz... Bir erkek... Bir kadın.... Bir engelsiz... Bir engelli... Biri motosikletli... Diğeri tekerlekli sandalyede.... Biri mühtedi... Diğeri bildiğimiz müslüman... Biri Afrika’da... Diğeri Avrupa’da... Nevi şahsına münhasır iki şahsiyet... Her birimizin zihnini uyaracak, kalbini titretecek, ruhunu diriltecek, iki nurlu sima, iki Rabbani öykü.. Yabancılaşmaya direnen, temsil ve tebliğ gücü yüksek iki yürek Musa Bangura ve Gülseren Gümüş konusu işlenmiş. Bir diğer kitap olan “Ben Rabbime Gidiyorum” Hac Çağrısı adlı eserde de yazar Ramazan Kayan şu konular üzerinde durmuş. Hac bir okuldur... Hac bir eğitim kampı, terbiye sistemidir... Kalıcı kardeşliklerin, köklü dostlukların adresi Kâbe’dir. Hacca gitmek başlamaktır; bitirmek değil... Allah’a söz vermektir... Allah’tan söz almak değil. Hac’dan geriye kalan nedir?

Tatlı bir hatıra mı; yoksa yeniden hayatın inşası mı? Hac hayatın en son işi değildir... Metreyi, teraziyi terk etme meselesi de değildir... Hayatı temiz tutma çabasıdır.