Ramazan ayının 9. gün zikri! Es-Semi faziletleri ve anlamı nedir?

Ramazan ayının 9. gününde yer alan zikri şerif Es-Semi oldu. İbadetler sonrası çekilmesinin manevi faydası olan zikirlerde yer alan Es-Semi esması hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. Kur'an-ı Kerim'de Mümin ve Nisa sürelerinde geçen Es-Semi esması Allah'ın kudret ve varlığının ispatının manasına gelir.

Alimler bu yüzden sık sık çekilmesini tavsiye eder. Bir işin hayırlı olmasını isteyenler için Es-Semi esması en çok önerilen zikirler arasında yer alır.

Es-semi faziletleri ve anlamı nedir?

Es-Semi esması Ya Semi Allah olarak günde 180 defa çekilmesi tavsiye edilir. Her şeyi bilen işiten manasına gelir. Allah her anda koşulda işitendir. Her şey Allah'ın kudretinde gizlidir. Yalnız bırakmayan kudretiyle duyan Allah, duaları bilir.

Namaz sonraları çekilen Es-Semi'yi, hayırlı bir iş için dua edenler "Ya Semi Celle Celaluhü" olarak zikredebilir. Zihni açar ilmi artırır. Başlamadan önce;

100 defa

La ilahe illallah

Allahu ekber

Allahumme salli ala seyyidina Muhammed

1 kez Fetih Suresi

Ardından El-Müzil, El-Basir esmaları da çekilebilir.