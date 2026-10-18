Rahatlığın bu kadarına pes: Yanan arabasını sigara içerek izledi!

Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Ondokuz Mayıs Caddesi üzerinde K.U. yönetimindeki 26 EJ 076 plakalı otomobil ile D.G. idaresindeki 10 AAG 071 plakalı araba kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından 26 EJ 076 plakalı araba Metris Sokak’a çekildi.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrollerde sürücü K.U.’nun 2.17 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazaya ilişkin işlemler sürdüğü sırada, 26 EJ 076 plakalı arabanın motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlere teslim olan arabanın yanından bir süre ayrılmayan alkollü sürücü, yakınları tarafından uzaklaştırıldı.

Çevredekilerin yangın tüpleriyle yaptığı müdahale alevleri söndürmeye yetmezken, alkollü sürücü polis merkezine götürülmeden önce yanan arabasını sigara içerek seyretti. İhbar üzerine adrese intikal eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.