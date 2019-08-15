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Ragıp Savaş kimdir? Ragıp Savaş Diriliş Osman dizisinde mi oynayacak?

Osmanlı Devleti’nin filizlerinin serpildiği, Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi’nin hayatını konu alan Diriliş Ertuğrul dizisinin sona armesinden sonra, Diriliş Osman dizisinin ne zaman başlayacağı ve Diriliş Osman oyuncularının kimler olacağı merak konusu olmaya devam ederken, Ragıp Savaş Diriliş Osman dizisinde oynayacağı iddia edildi. Peki Ragıp Savaş kimdir? Ragıp Savaş Diriliş Osman dizisinde mi oynayacak?

15 Ağustos 2019 Perşembe 18:22
Ragıp Savaş kimdir? Ragıp Savaş Diriliş Osman dizisinde mi oynayacak?

Osmanlı Devleti’nin filizlerinin serpildiği, Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi’nin hayatını konu alan Diriliş Ertuğrul dizisinin sona armesinden sonra, Diriliş Osman dizisinin ne zaman başlayacağı ve Diriliş Osman oyuncularının kimler olacağı merak konusu olmaya devam ederken, Ragıp Savaş Diriliş Osman dizisinde oynayacağı iddia edildi. Peki Ragıp Savaş kimdir? Ragıp Savaş Diriliş Osman dizisinde mi oynayacak?

Diriliş Osman oyuncu kadrosuna 4 isim daha katılıyor. Geçtiğimiz aylarda yapımcı tarafından Osman Bey karakterinin Burak Özçivit oynayacağı ve sevilen dizinin yeni sezonda ATV'de yayınlanacağı açıklanmıştı. Şimdide gözler Diriliş Osman oyuncu kadrosuna çevrildi. Yeni sezonda Burak Özçivit dışında dizi kadrosunda Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Hazal Subaşı, Nurettin Sönmez'in yer alacağı iddia edildi.

Ragıp Savaş kimdir?

Ragıp Savaş, 1966 yılında İzmit’te doğdu. 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’ne girdi. 1990 yılında yüksek dereceyle mezun oldu ve aynı yıl kurulan Türkiye’nin 3. Ödenekli Tiyatrosu olan Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda profesyonel sanat yaşamına başlayarak genç yaşta bu tiyatronun kurucularından biri olma şansına sahip oldu.

Sanatçının ilk oyunu 1990 yılında Aziz Nesin’in yazdığı Ahmet Gülhan’ın yönettiği “Demokrasi Gemisi”dir. Aynı sezon Nazım Hikmet’in yazıp Kenan Işık’ın yönettiği “İvan İvanoviç Var mıydı yok muydu?” adlı oyunda başrol alarak Petrof’u oynamış ve oyun Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’nde 5 ödüle layık görülmüştür. Ragıp Savaş, Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda ve Özel Tiyatrolar’da birçok tiyatro oyunu ve müzikalde rol aldı, aynı zamanda 1998-2002 yılları arasında Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda Genel Sanat Yönetmeni (Müşfik Kenter) Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptı, 2004 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun Genel Sanat Yönetmenliği’ne atanarak 2007 yılına kadar bu kurumda çalıştı ve Kocaeli Şehir Tiyatroları ve Türk Tiyatrosu adına çok büyük ve radikal çalışmalara imza attı. Sanatçı aynı yıl Kocaeli Şehir Tiyatroları’ndaki görevini bırakarak, İzmit Sanat Merkezi'nde genel sanat yönetmeni olarak göreve başlamıştır. Sinema kariyerine 2004 yılında “Neredesin Firuze” adlı filmle adım atan sanatçı Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda tiyatro yaşantısına devam etmekte, sinema filmleri ve dizilerde de rol almaktadır.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 18:22
  1. Kocaeli
  2. İstanbul
  3. Ragıp Savaş kimdir?
  4. Ragıp Savaş Diriliş Osman dizisinde mi oynayacak?

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