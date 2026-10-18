Quick Sigorta, selden zarar gören araçları tam hasar kapsamında değerlendirecek

İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış ve su baskınları, çok sayıda konut ve işyerinin yanı sıra araçlarda da hasara yol açtı. Sel sularına maruz kalan bazı araçlar kullanılamaz hale gelirken, bazı araçlarda ise ilk incelemede tespit edilemeyen elektrik, elektronik ve mekanik arızaların ilerleyen dönemlerde ortaya çıkabileceği değerlendiriliyor.

Kasko sigortasında sel ve su baskını nedeniyle zarar gören araçlar, servis ve eksper incelemelerinin ardından hasarın niteliğine ve kapsamına göre onarım veya tam hasar süreçlerine yönlendiriliyor.

Quick Sigorta ise sigortalı memnuniyetini ön planda tutarak, selden zarar gören araçların gelecekte oluşturabileceği teknik ve güvenlik risklerini de dikkate alan özel bir uygulamayı hayata geçirdi.

Bu kapsamda, Quick Sigorta’dan kasko poliçesi bulunan ve sel nedeniyle araçları zarar gören sigortalıların talepleri esas alınacak. Poliçe kapsamı ve eksper incelemesi sonucunda tam hasar koşullarını taşıdığı belirlenen araçlar, sigortalıların da talebi doğrultusunda tam hasar kapsamında değerlendirilecek ve araçların rayiç bedelleri poliçe hükümleri ve mevzuat çerçevesinde ödenecek.

2025/12 sayılı Genelge çerçevesinde yürütülecek işlemlerde araçların hasar durumu ve eksper değerlendirmeleri esas alınırken, sigortalıların talepleri ve memnuniyeti ön planda tutulacak.

“Sigortalılarımızın yalnızca hasarını değil, endişelerini de ortadan kaldırmak istiyoruz”

Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, alınan kararın temelinde sigortalı memnuniyeti, güvenlik ve mağduriyetlerin en kısa sürede giderilmesi anlayışının bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

“Böylesine büyük bir afetin ardından önceliğimiz, sigortalılarımızın hayatlarını bir an önce normale döndürebilmelerine destek olmak. Sel sularına maruz kalan araçlarda, ilk bakışta tespit edilemeyen elektrik, elektronik ve mekanik arızaların ilerleyen dönemlerde ortaya çıkabildiğini biliyoruz. Bu nedenle meseleyi yalnızca bugünkü onarım maliyeti üzerinden değerlendirmiyoruz.

Sigortalılarımızın onarım sonrasında yeni sorunlarla karşılaşmasını ve araçlarının güvenliği konusunda endişe yaşamasını istemiyoruz. Bu anlayışla, sigortalı memnuniyetini sağlamak ve sigortalılarımızın taleplerini esas almak üzere, selden zarar gören kaskolu araçların tam hasar kapsamında değerlendirilmesine öncelik verme kararı aldık. Amacımız, sigortalılarımıza seçenek sunmak, onların tercihlerini gözetmek ve mağduriyetlerini mümkün olan en kısa sürede gidermek.Bizim için sigortacılık, yalnızca meydana gelen zararı karşılamak değil, sigortalılarımızın gelecekte karşılaşabilecekleri riskleri de gözetmektir. Quick Sigorta olarak zor zamanlarda sigortalılarımızın yalnızca hasarını değil, endişelerini de ortadan kaldırmak istiyoruz.”

“Önceliğimiz güvenli ve hızlı çözüm”

Özsoy, afet dönemlerinde sigorta şirketlerinin sorumluluğunun yalnızca hasar tazminatı ödemekle sınırlı olmadığını da vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Sigortanın gerçek değeri, zor zamanlarda ortaya çıkar. Biz de sigortalılarımızın yanında olduğumuzu sözle değil, aldığımız kararlarla göstermek istiyoruz. Amacımız, hasar süreçlerini mümkün olduğunca hızlandırmak, sigortalılarımızı uzun ve belirsiz onarım süreçlerinden kurtarmak ve güvenli bir çözüm sunmak. Çünkü bizim için asıl mesele, yalnızca aracı yeniden yola çıkarmak değil, sigortalımızın güvenle yoluna devam etmesini sağlamaktır.”