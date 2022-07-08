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Gündem Provokasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Haddini bil Habertürk
Gündem

Provokasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Haddini bil Habertürk

Görevi başında şehit edilen Dr. Ekrem Karakaya’yı bahane eden TTB'nin İstanbul'daki eylemine Habertürk muhabirinin provokasyonu damga vurdu. Rezilliğin bugün yeni görüntüleri ortaya çıkarken vatandaşlar Habertürk'e sosyal medyadan "#HaddiniBilHaberTürk" etiketiyle tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 16:09:00 -

 yeniakit.com.tr 

Konya'da bir caninin silahından çıkan kurşunla doktor Ekrem Karakaya şehit oldu.

Karakaya’nın vefatı Türkiye'yi yasa boğarken, her fırsatta terör propagandası yapan ve hükümete karşı tavır alan Türk Tabipler Birliği (TTB) öncülüğündeki doktor görünümlü militanlar, üzücü olayı siyaset malzemesi yaparak iş bıraktı.

Habertürk muhabirinden provokasyon

İstanbul'da bir araya gelen TTB'lilerin eylemine Habertürk TV muhabirinin provokasyonu damga vurdu.

İzin verilmeyen alana girmek için ısrar eden Habertürk muhabiri, görevi başındaki emniyet mensubunu provoke etmeye çalıştı.

Rezilliğin bugün yeni görüntüleri ortaya çıkarken vatandaşlar Habertürk'e sosyal medyadan "#HaddiniBilHaberTürk" etiketiyle tepki gösterdi.

 

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