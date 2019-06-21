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Proje Ekrem’in homo aşkı

Türk siyasi tarihinde eşi görülmemiş bir seçim yolsuzluğuna imza atarak 17 gün süreyle gasp ettiği İBB Başkanlık koltuğunda ilk icraatı ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu kurmayı ’ teklif etmek olan İmamoğlu’nun LGBTİ sicilinin kabarık olduğu ortaya çıktı.

21 Haziran 2019 Cuma 10:38
Proje Ekrem’in homo aşkı

CHP’nin şaibeli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun, Türk milletinin baş belası sapkın homoların en büyük destekçisi olduğu ortaya çıktı. ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ zırvasını dilinden düşürmeyen İmamoğlu, okullarda LGBTİ propagandası yapmaktan, belediye imkanlarını eşcinsel ahlaksızlara peşkeş çekmeye kadar geniş bir yelpazede, homolara destek verdi. Seçim çalışmaları sürecinde mütedeyyin bir görüntü çizmeye çalışan İmamoğlu, alem-i İslam’ın kalbi İstanbul’u, sapkınların günah ayinlerine sahne edeceğinin ipuçlarını hep verdi.

İstanbul’u sapkınlara teslim edecek

Kaf dağına ulaşmış kibrini ‘mütevazılık’ maskesiyle gizlemeye çalışan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, ‘ahlak teröristleri’yle de iş tutuyor. Türk aile yapısının baş düşmanı sapkın homoların hamiliğini üstlenen CHP’nin şaibeli adayı, homoların isteklerini yerine getiriyor. Büyük bir seçim yolsuzluğu sonrası 17 gün boyunca İBB Başkanlık koltuğunu çalan ve bu süreçte tek icraatı LGBTİ’li ahlaksızları memnun etmek için, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’ kurma teklifini vermek olan İmamoğlu’nun bütün siyasi hayatı boyunca da aynı yolu izlediği görülüyor. 2014 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanı seçilen İmamoğlu, belediyenin logosunu LGBTİ renklerine boyattı.

Homoların hamisi

Belediye bünyesinde ‘Toplumsal Eşitlik Birimi’ kuran İmamoğlu, bu yolla LGBTİ sapkınlığı meşru hale getirmeye çalıştı. Öyle ki, belediye çalışanlarına okullarda, LGBTİ propagandası yapılması yönünde çalışma talimatı vermekten bile utanmadı. Belediye panolarında ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ vurgusu yapan İmamoğlu, en alâkasız yerlerde bile bu zırvayı kullanmakta bir beis görmedi. İBB adaylığı sürecinde de aynı aymaz tutumunu devam ettiren İmamoğlu, sapkınlığı meşru göstermek için her yola tevessül etti. Seçimlerde kendisi için gönüllü olarak çalışmak isteyenlere yönelik hazırlattığı ankette cinsiyet kısmına ‘diğer’ seçeneğini de ekleterek büyük bir skandala imza attı.

Desteği karşılıksız kalmıyor!

CHP adayının kendilerine yönelik göz kırpmasını görmezden gelmeyen homolar da, İmamoğlu’na desteklerini dile getirdi. Hukuksuz bir şekilde aldığı mazbata sonrası destek açıklamaları yapan LGBTİ dernekleri adaylık sürecinde de CHP’li İmamoğlu için hummalı bir çalışma yürütüyor. İstanbul gibi medeniyetimizin en köklü şehrine belediye başkanı olmak isteyen İmamoğlu’nun, ahlaksızlığı yaşam biçimi haline getirmiş sapkınlara kol kanat germesi ise zihniyetinin kirliliğini gözler önüne seriyor.

Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi’nde LGBTİ’lileri memnun etmek için alâkasız yerlerde toplumsal cinsiyet eşitliği lafını kullandı. Yine belediyenin logosunu yukarda görüldüğü şekle getirdi.

İzmir Valiliği sapkın yürüyüşe vize verdi

Kadim aile yapımızı yerle bir etmek isteyen LGBTİ’li sapkın homoların, onursuzluklarını onur adı altında pazarladığı sözde Onur Yürüyüşü’ne, İzmir Valiliği’nden skandal bir destek geldi. İstanbul, Antalya ve Ankara Valiliklerinin ‘yasakladığı’ ahlâksız yürüyüş, İzmir Valiliği’nce serbest bırakıldı. AB Fonları, Alman Vakıfları ve Soros’un kirli paralarıyla beslenen sapkınlara, İzmir Valiliği’nce verilen destek kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:38
  1. Antalya
  2. Ankara
  3. İzmir Valiliği
  4. CHP
  5. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu
  6. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
  7. LGBTİ

YORUM YAZ

  • Mehmet ArslanMehmet Arslan29 dk önce
    Mübarek Cuma günü Rabbim layığınızı versin. Alla korkusu yok sizde
  • AHMETAHMET40 dk önce
    şu imamoğlu denen herif nasıl bir pisliktir. 18 günlük belediye başkanlığında ilk işlerinden biri de dini yayın fuarını kaldırıp, yerine konser koymak olmuştu. bu nasıl bir din düşmanlığıdır. lgbt destekçiliği nedir ya hu?
  • FatihFatih53 dk önce
    İzmir valiliğinin yürüyüşü yasaklama kararını mahkeme bozdu diye biliyoruz
  • GerçekGerçek1 sa önce
    Pkklilar bölündü güzel bir haber.
  • AlperAlper1 sa önce
    İslamIn öğretileri çiğneyip,çıkarları doğrultusunda istismar eden,kendini müslüman gösteren herkez FETÖ aşıyı ama gizli.İslamı fobinin de gerçek faili,lanet olsun böylelerine.
  • Hüseyin Hüseyin 1 sa önce
    Bakışındahayır yok sözde rol yapmağa çalışıyor bunların kökü ne kezzap suyu.........
  • yakupyakup1 sa önce
    Homo ların sımsıkı sarıldığı istanbul sözleşmesini ve 6284 sayılı yasayı çıkaranların hiç mi suçu yok! tüm suç ekrem'in mi!
  • ........1 sa önce
    Bunlar it it
  • karışıkkarışık1 sa önce
    bu tamamda dini olmayanın ahlakıda olmaz. bunlar laik. peki bunlara destek veren müslüman olduğunu iddia eden saadete ne demeli.

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