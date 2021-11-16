Prof. Dr. Mustafa Karataş'tan 'kripto para caiz mi?' açıklaması
Son dönemde insanların büyük ilgi gösterdiği kripto paralar hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mustafa Karataş, kripto paraların bir nevi kumar olduğunu söyledi.
Ulke TV'de Mustafa Yıldız'ın Güncel Konular program konuğu olan Prof. Dr. Mustafa Karataş, son günlerde büyük ilgi gören kripto paralarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karataş kripto paraya yatırım yapanların büyük gelir beklentisinde olduklarını söyledi ve geçmişte holdinglere çok büyük kâr beklentileri ile para yatıranları hatırlattı.