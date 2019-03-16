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Prof. Dr. Cihangir Kaymaz'ın konuşmacı olduğu panelde tıbbiyeli kahramanlar anıldı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 14 Mart Tıp Bayramı’nın 100. yılı sebebiyle düzenlenen panelde, Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cihangir Kaymaz ile Prof. Dr. Cevat Yakut panelist olarak katıldı.

16 Mart 2019 Cumartesi 14:14
Prof. Dr. Cihangir Kaymaz'ın konuşmacı olduğu panelde tıbbiyeli kahramanlar anıldı

14 Mart Tıp Bayramı’nın 100. yılı dolayısıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde panel gerçekleştirildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun moderatörlüğünde yapılan panele Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cihangir Kaymaz ile Kurucu Başhekim Prof. Dr. Cevat Yakut da panelist olarak katıldı. Açılış konuşmaları Başhekim Prof. Dr. M. Kaan Kırali, Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Erdöl tarafından yapılan panele, AK Parti Milletvekili Serkan Bayram ve İstanbul Vali Yardımcısı Necip Çakmak ile tıp alanından birçok akademisyen katıldı. Etkinlikte, Dr. Hikmet Boran’ın torunu Op. Dr. Burak Orhan Boran’a, dedesinin İstanbul’un işgaline karşı direniş amacıyla bayrak astığı Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl tarafından bayrak takdim edildi.

Panelde konuşan Prof. Dr. Cihangir Kaymaz, 14 Mart’ın, 1919’da tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet (Boran) Bey ve arkadaşlarının, İstanbul işgaline karşı direniş amacıyla şu an Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlük binası olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin 2 kulesi arasına dev bir Türk Bayrağı açmasından dolayı her yıl Tıp Bayramı olarak kutlandığını hatırlattı.

Kaymaz, şöyle devam etti: “Hikmet Bey, Sivas Kongresi’ne delege olarak 18 yaşında ve tıbbiye adına tek (İstanbul’dan sadece 3 temsilciden biri) olarak katılmış ve Amerikan mandası tartışmalarına sert tavrını ortaya koyarak Mustafa Kemal’in takdirini kazanmıştır. Milli Mücadele’de sıhhiye subayı olarak rütbe almış ve Ankara’da Dr. İbrahim Tali Bey’in tifüs aşısı çalışmalarında aşıyı kendi üzerinde denetmek dahil görevler ifa etmiştir. 44 yaşında veremden ölene dek gönüllü şark hizmetinde genel cerrah olarak çalışmıştır. Karacaahmet Kabristanı’nda, ebedi istirahatgahındadır. Sunucu sanatçı Orhan Boran’ın babası ve Beyin Cerrahı Op. Dr. Burak Orhan Boran’ın dedesidir. Oğluna bu gurur öyküsünden hiç bahsetmemiş, Orhan Boran babasının ölümünden sonra yazar tarihçi Mahmut Goloğlu’ndan öğrenmiştir, bu muhteşem öyküyü. Sadece 2 fotoğrafı mevcuttur. Ben, Sivas Kongresi delegeleri içinde de muhtemelen ona ait olan çok genç bir yüzü de saptadım. 100. yılda aynı mekanın rektörü, bu kez al bayrağı öperek torun Op. Dr. Burak Orhan Boran’ takdim ediyor ve o da öperek aldığı bayrağımızı kalbinin üzerinde taşıyor. Tüm tıbbiyeli büyüklerimizin ve şehitlerimizin, gazilerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Oğul Orhan Boran’a da Rabbim rahmet eylesin, mekanını cennet kılsın.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 14:14
  1. Sivas
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. 14 Mart Tıp Bayramı
  5. Cihangir Kaymaz
  6. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’

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