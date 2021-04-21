Prof. Dr. Atilla Arkan kimdir? İbn Haldun Üniversitesi Rektörü kim?

Atilla Arkan 1968 yılından Adapazarı’nda dünyaya geldi. İlk ve Orta öğretimini Adapazarı’nda tamamladıktan sonra 1991 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. 1994 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri programında yüksek lisansını tamamladı. 2001 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri programında doktorasını tamamladı.

Atilla Arkan, 2008 yılında Doçent oldu. Aziz Duran’ın Başkanlığı döneminde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı görevine getirildi. Atilla Arkan 2 yıl akademik çalışmalar yapmak üzere Kanada’da bulundu.

2014 yılında Prof. Dr. Muzaffer Elmas tarafından Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine atandı.

2014 yılında Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’nun danışmanı oldu.

2017 yılında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Eğitim ve Sosyal Politikalar Araştırmaları Direktörü oldu.

Prof. Dr. Atilla Arkan, son olarak Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam felsefesi Anabilim Dalı Başkanı olarak görevini yürütüyordu.