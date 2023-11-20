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Aktüel Pos cihazıyla dolandırıcılığa dikkat! 2 milyon liralık vurgun
Aktüel

Pos cihazıyla dolandırıcılığa dikkat! 2 milyon liralık vurgun

Yeniakit Publisher
2023-11-20 17:06:00 - 2023-11-20 17:27:42
Pos cihazıyla dolandırıcılığa dikkat! 2 milyon liralık vurgun

İstanbul’da ATM’den kredi kartıyla para çekmeye çalışan yabancı uyruklu bir kişiye, sözde yardım bahanesiyle yaklaşan iki şüpheli, yanlarındaki pos cihazlarını kullanarak 2 milyon lira çekti. Kredi kartıyla 2 milyon liralık işlem yapıldığını sonradan öğrenen mağdur soluğu poliste aldı.

İstanbul’da ATM’den kredi kartıyla  para çekmeye çalışan yabancı uyruklu bir kişiye, sözde yardım bahanesiyle yaklaşan iki şüpheli, yanlarındaki pos cihazlarını kullanarak 2 milyon lira çekti. Kredi kartıyla 2 milyon liralık işlem yapıldığını sonradan öğrenen mağdur soluğu poliste aldı. 
Fatih,  Çemberlitaş’ta 4 gün önce meydana gelen olayda  42 yaşındaki Mauritius uyruklu Mohammed  A.F.B., Çemberlitaş’ta bulunan ATM'den para çekmek istedi. ATM’den nasıl işlem yapacağını bilmeyen Mohammed A.F.B.’nin yanına gelen iki kişi yardımcı olabileceğini söyledi. Mağdur Mohammed A.F.B.’nin kredi kartını alan şüphelilerden biri, sözde yardım etmeye çalıştı. Bir süre sonra kartını geri alan Mohammed A.F.B., işlem yaptıktan sonra, kredi kartı hesabında 2 milyon liralık alışveriş yapıldığını fark etti. Şok olan Mohammed A.F.B. soluğu poliste aldı.


Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada bankamatiği gören bir güvenlik kamera görüntüsünü kullanarak önce şüphelilerin eşkalini ardından kimliklerini tespit etti.  Şüphelilerden daha önce 17 kez polise geliş kaydı bulunan Fethi B.(34) ile Hamit G.(40) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte olayda kullandıkları 3 adet Pos makinesi ile mağdurun kredi kartından çekilen tutarlara ait slip koçanları ve  bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan soruşturmada şüphelilerin sözde yardım ettikleri sırada mağdurun kredi kartını ellerindeki başka bir kredi kartıyla değiştirdikleri, daha sonra hızlıca bu kredi kartını kullanarak 3 ayrı pos cihazından para çektikleri ortaya çıktı. İşleri biten şüphelilerin daha sonra kartı tekrar değiştirerek mağdura verip oradan uzaklaştıkları öğrenildi. Şüphelilerin hesaplarında bulunan 1 milyon 900 bin lira paraya polis tarafından el kondu. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Fethi B. tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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