Gündem Polisimiz şehit olmuştu! Çekmeköy’de sıcak gelişme
Gündem

Polisimiz şehit olmuştu! Çekmeköy’de sıcak gelişme

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Polisimiz şehit olmuştu! Çekmeköy’de sıcak gelişme

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde polisin şehit edilmesine ilişkin gözaltı sayısı 5’e yükseldi

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün sabah saat 07.30 sıralarında Çekmeköy Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi’nde bulunan eve uyuşturucu operasyonu gerçekleştirmişti.

Yapılan operasyonda evde bulunan şüpheliler polis ekiplerine ateş açmış ve çıkan çatışmada Özel Harekat Polisi Emre Albayrak, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Çatışmada polis memurunu şehit eden Ramzan A. (35) etkisiz hale getirilmiş ve saldırganlardan Çetin A. ve babası Cemal A. ise olay yerinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

 

Çalışmalarını genişleten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aile apartmanı olarak kullanılan binada inceleme yaptı.

İncelemenin ardından saldırgan Ramazan A.’nın eşi Rabia A. ile üst katta oturan annesi Bedriye A. ve en alt katta oturan erkek kardeşi Çetin

A.’nın eşi Simge A. da gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

