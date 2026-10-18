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Yerel Polatlı’da sağanak çadırları vurdu: 6’sı çocuk 25 kişi etkilendi
Yerel

Polatlı’da sağanak çadırları vurdu: 6’sı çocuk 25 kişi etkilendi

Yeniakit Publisher
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Polatlı’da sağanak çadırları vurdu: 6’sı çocuk 25 kişi etkilendi

Ankara’nın Polatlı ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin barındığı çadırlar sağanak sonrası su altında kaldı. Karailyas Mahallesi’ndeki baskından etkilenen 25 kişi için yardım ekipleri harekete geçti.

Polatlı’da etkili olan sağanak, Karailyas Mahallesi’nde çadırlarda kalan mevsimlik tarım işçilerini zor durumda bıraktı. Yağış nedeniyle çadırları su basarken, aralarında 6 çocuğun da bulunduğu 25 kişi baskından etkilendi.

AFAD’ın bilgilendirmesinin ardından Polatlı Avcılar Arama Kurtarma Derneği (PAAK) ekipleri bölgeye sevk edildi. Türk Kızılay Polatlı ekipleri de yardım çalışmalarına katılmak üzere harekete geçti.

KAYMAKAM KANTAY ÇADIRDAKİLERİ ZİYARET ETTİ

Polatlı Kaymakamı Atilla Kantay, su basan çadırları ziyaret ederek tarım işçileriyle görüştü. İşçilerin ihtiyaçları hakkında bilgi alan Kantay, yakacak, gıda, battaniye ve çadır desteği sağlanacağını belirterek, "Devlet her zaman 18 yaşında. Sizlerin yanındayız" dedi.

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