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Spor Play-offu garantilemiştik! Ümit Milli Futbol Takımımızın son rakibi Macaristan
Spor

Play-offu garantilemiştik! Ümit Milli Futbol Takımımızın son rakibi Macaristan

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Play-offu garantilemiştik! Ümit Milli Futbol Takımımızın son rakibi Macaristan

Ümit Milli Futbol Takımımız, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki sekizinci ve son maçında yarın Macaristan'ı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, Tivibu Spor'dan canlı yayımlanacak.

Ümit Milli Futbol Takımımız grupraki son maçına çıkıyor. H Grubu'nda çıktığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan ay-yıldızlılar, 12 puan topladı. Milliler, 16 puanla lider Hırvatistan'ın ardından 12 puanla ikinci sırada yer alarak play-off oynamayı daha önce garantilemişti.

Milli takım, grubundaki 7. maçında Ukrayna ile 2-2 berabere kalmıştı.

Macaristan ise oynadığı 7 müsabakada 1 galibiyet, 3'er beraberlik ile yenilgi yaşadı ve 6 puanla 4. sırada yer aldı.

ADAY KADRO

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Macaristan maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Jankat Yılmaz (Galatasaray), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Serhat Öztaşdelen (Kocaelispor)

Savunma: Ayberk Karapo (Kasımpaşa), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Hamza Güreler (İstanbul Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Yasin Özcan (Beşiktaş), Deniz Emre Ofli (Karlsruher)

Orta saha: Yunus Emre Konak (Lincoln City), Baran Ali Gezek (Corendon Alanyaspor), Emirhan Boz (Kasımpaşa), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Hamza Akman (Eyüpspor)

Forvet: Emirhan Acar (Erzurumspor FK), Melih Bostan (Eminevim Ümraniyespor), Ali Habeşoğlu (Trabzonspor), Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor), Arda Çolak (Alagöz Holding Iğdır FK), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Muğlaspor)

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