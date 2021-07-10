Plan yapanlar dikkat! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'nın kuzeyi ile Sakarya, Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı'nın kuzeyi ve Iğdır'ın batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı

Önemli bir değişiklik olmayacağı, Akdeniz kıyı kesimleri ile doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar

Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı'nın kuzeyi ve Iğdır'ın batısında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım, dolu yağışı, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgârın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı bulutlu