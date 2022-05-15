Pişmeyen kek nasıl yapılır? Pişmeyen kek için hangi malzemeler gerekli?

Tatlı krizlerinde pratik tarifler bir hayli faydalı oluyor. Bu sebeple kolay bir kek hazırlamak isteyenler pişirme işlemi olmayan tarifleri araştırıyor. Peki, pişmeyen kek nasıl olur?

Pişmeyen kek için hangi malzemeler gerekli?

Malzemeler:

1 su bardağı dut kurusu

5 adet kuru kayısı

3 yemek kaşığı yulaf ezmesi

2 yemek kaşığı fıstık ezmesi

1 su bardağı fındık

Yarım çay bardağı yarım yağlı süt

1 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı hindistan cevizi

Pişmeyen kek nasıl yapılır?

Öncelikle tüm malzemeleri ayrı ayrı blendar ya da rondodan geçirin.

Üzümden fındığa tüm malzemelerin iyice püre haline gelmesi önemli. Ancak arzu ederseniz fındıkları biraz daha dişe gelecek büyüklükte bırakabilirsiniz.

Son olarak tük malzemeyi bir karıştırma kabında iyice karıştırın.

Bir tepsiye ya da servis tabağına hazırladığınız karışımı güzelce yayın.

Pişmeyen keki yaklaşık 3-4 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.