Pirinçli yoğurt çorbası nasıl yapılır? Yoğurt çorbası tarifi ve malzemeleri

Pirinçsiz yoğurt çorbası yapımında dikkat edilmesi gereken nokta, kesilmemesi için devamlı karıştırılmasıdır. İşte bu püf noktası ve aşağıdaki malzemelerle, dilediğiniz gibi bir çorba yapabilirsiniz.

Malzemeler

6 su bardağı su

4 çorba kaşığı pirinç

1 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı tereyağı

1 yumurta

tuz

nane

Yapılışı

Yoğurt ve yumurtayı tencerede çırpın. Üzerine suyu ekleyin.

Yoğurt pürüzsüz olunca tuzu ve pirinçleri içerisine ekleyin.

Kaynayıp pirinçler şiştikten sonra çorbayı ocaktan alın.

Sosu için bir tava da tereyeyağı ve naneyi kavurun. Üzerine naneyi dökerek servis edin.

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