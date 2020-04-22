  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile

Pirinçli yoğurt çorbası nasıl yapılır? Yoğurt çorbası tarifi ve malzemeleri

Pirinçli yoğurt çorbası nasıl yapılır? Yoğurt çorbası tarifi yöreden yöreye değişsede, klasik olan tarifi sizler için derledik. Ramazan sofralarını sıklıkla süsleyen bu pratik lezzetin ölçüleri ve kıvamı, tarifimizin detayında saklı. Peki ama yoğurt çorbası nasıl yapılır, kaç dakika kaynatılır? Yoğurt çorbası malzemeleri nelerdir? Pirinçli yoğurt çorbası nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtı ve yoğurt çorbası tarifi...

2020-04-22 18:10:00 -
Pirinçli yoğurt çorbası nasıl yapılır? Yoğurt çorbası tarifi ve malzemeleri

Pirinçsiz yoğurt çorbası yapımında dikkat edilmesi gereken nokta, kesilmemesi için devamlı karıştırılmasıdır. İşte bu püf noktası ve aşağıdaki malzemelerle, dilediğiniz gibi bir çorba yapabilirsiniz.

Malzemeler

  • 6 su bardağı su
  • 4 çorba kaşığı pirinç
  • 1 yemek kaşığı un
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yumurta
  • tuz
  • nane

Yapılışı

Yoğurt ve yumurtayı tencerede çırpın. Üzerine suyu ekleyin.

Yoğurt pürüzsüz olunca tuzu ve pirinçleri içerisine ekleyin. 

Kaynayıp pirinçler şiştikten sonra çorbayı ocaktan alın. 

Sosu için bir tava da tereyeyağı ve naneyi kavurun. Üzerine naneyi dökerek servis edin.

Tavada lahmacun nasıl yapılır?
Tavada lahmacun nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Tavada lahmacun nasıl yapılır?

Mayasız yumuşak lavaş tarifi
Mayasız yumuşak lavaş tarifi

Kadın - Aile

Mayasız yumuşak lavaş tarifi

Kakaolu ıslak kek browni | Kolay ıslak kek tarifi
Kakaolu ıslak kek browni | Kolay ıslak kek tarifi

Kadın - Aile

Kakaolu ıslak kek browni | Kolay ıslak kek tarifi

Ekşi mayalı ekmek tarifi
Ekşi mayalı ekmek tarifi

Kadın - Aile

Ekşi mayalı ekmek tarifi

Pastane usulü tuzlu çubuk tarifi | Sirkeli tuzlu çubuk
Pastane usulü tuzlu çubuk tarifi | Sirkeli tuzlu çubuk

Kadın - Aile

Pastane usulü tuzlu çubuk tarifi | Sirkeli tuzlu çubuk

Krep nasıl yapılır? Sade akıtma tarifi...
Krep nasıl yapılır? Sade akıtma tarifi...

Kadın - Aile

Krep nasıl yapılır? Sade akıtma tarifi...

Üzüm sirkesi nasıl yapılır üzüm sirkesi hazırlanışı
Üzüm sirkesi nasıl yapılır üzüm sirkesi hazırlanışı

Kadın - Aile

Üzüm sirkesi nasıl yapılır üzüm sirkesi hazırlanışı

Otur fatma tatlısı nasıl yapılır? Otur fatma tatlısı malzemeleri ve tarifi
Otur fatma tatlısı nasıl yapılır? Otur fatma tatlısı malzemeleri ve tarifi

Kadın - Aile

Otur fatma tatlısı nasıl yapılır? Otur fatma tatlısı malzemeleri ve tarifi

En güzel baklava hamuru nasıl yapılır?
En güzel baklava hamuru nasıl yapılır?

Kadın - Aile

En güzel baklava hamuru nasıl yapılır?

Babagannuş nasıl yapılır? Babagannuş tarifi ve malzemeleri
Babagannuş nasıl yapılır? Babagannuş tarifi ve malzemeleri

Kadın - Aile

Babagannuş nasıl yapılır? Babagannuş tarifi ve malzemeleri

Baklavalık yufkadan sigara böreği nasıl yapılır? Börek malzemeleri ve tarifi
Baklavalık yufkadan sigara böreği nasıl yapılır? Börek malzemeleri ve tarifi

Kadın - Aile

Baklavalık yufkadan sigara böreği nasıl yapılır? Börek malzemeleri ve tarifi

Mimoza salatası nasıl yapılır? Mimoza salatası malzemeleri ve tarifi
Mimoza salatası nasıl yapılır? Mimoza salatası malzemeleri ve tarifi

Kadın - Aile

Mimoza salatası nasıl yapılır? Mimoza salatası malzemeleri ve tarifi

Ev turşusu nasıl yapılır? Ev turşusu yapımı tarihi
Ev turşusu nasıl yapılır? Ev turşusu yapımı tarihi

Kadın - Aile

Ev turşusu nasıl yapılır? Ev turşusu yapımı tarihi

Orjinal kısır tarifi nasıl yapılır?
Orjinal kısır tarifi nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Orjinal kısır tarifi nasıl yapılır?

Kolay ekşi maya yapımı | Ölçülü maya yapımı tarifi ve malzemeleri
Kolay ekşi maya yapımı | Ölçülü maya yapımı tarifi ve malzemeleri

Kadın - Aile

Kolay ekşi maya yapımı | Ölçülü maya yapımı tarifi ve malzemeleri

Kuymak nasıl yapılır? Mıhlama tarifi ve mıhlama malzemeleri
Kuymak nasıl yapılır? Mıhlama tarifi ve mıhlama malzemeleri

Kadın - Aile

Kuymak nasıl yapılır? Mıhlama tarifi ve mıhlama malzemeleri

Portakallı etimek tatlısı tarifi nasıl yapılır? Portakallı etimek tatlısı malzemeleri
Portakallı etimek tatlısı tarifi nasıl yapılır? Portakallı etimek tatlısı malzemeleri

Kadın - Aile

Portakallı etimek tatlısı tarifi nasıl yapılır? Portakallı etimek tatlısı malzemeleri

Bayatlamayan poğaça nasıl yapılır? Kabartma tozlu poğaça tarifi
Bayatlamayan poğaça nasıl yapılır? Kabartma tozlu poğaça tarifi

Kadın - Aile

Bayatlamayan poğaça nasıl yapılır? Kabartma tozlu poğaça tarifi

Unsuz sütlü domates çorbası tarifi | Sağlıklı domates çorbası nasıl yapılır?
Unsuz sütlü domates çorbası tarifi | Sağlıklı domates çorbası nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Unsuz sütlü domates çorbası tarifi | Sağlıklı domates çorbası nasıl yapılır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı