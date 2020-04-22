Pirinçli yoğurt çorbası nasıl yapılır? Yoğurt çorbası tarifi ve malzemeleri
Pirinçli yoğurt çorbası nasıl yapılır? Yoğurt çorbası tarifi yöreden yöreye değişsede, klasik olan tarifi sizler için derledik. Ramazan sofralarını sıklıkla süsleyen bu pratik lezzetin ölçüleri ve kıvamı, tarifimizin detayında saklı. Peki ama yoğurt çorbası nasıl yapılır, kaç dakika kaynatılır? Yoğurt çorbası malzemeleri nelerdir? Pirinçli yoğurt çorbası nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtı ve yoğurt çorbası tarifi...
Pirinçsiz yoğurt çorbası yapımında dikkat edilmesi gereken nokta, kesilmemesi için devamlı karıştırılmasıdır. İşte bu püf noktası ve aşağıdaki malzemelerle, dilediğiniz gibi bir çorba yapabilirsiniz.
Malzemeler
- 6 su bardağı su
- 4 çorba kaşığı pirinç
- 1 yemek kaşığı un
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yumurta
- tuz
- nane
Yapılışı
Yoğurt ve yumurtayı tencerede çırpın. Üzerine suyu ekleyin.
Yoğurt pürüzsüz olunca tuzu ve pirinçleri içerisine ekleyin.
Kaynayıp pirinçler şiştikten sonra çorbayı ocaktan alın.
Sosu için bir tava da tereyeyağı ve naneyi kavurun. Üzerine naneyi dökerek servis edin.