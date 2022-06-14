Pilotlar Yunanistan'ın tehdidine ne diyor! Abdullah Ağar açıkladı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar katıldığı programda Yunanistan ile savaş haline ne olacağını söylerken pilot arkadaşlarından gelen mesajları paylaştı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege Denizi gerilimi daha da çok artarken tartışma programlarında bu iki ülkenin askeri güçleri de konuşulmaya başladı. Bu doğrultuda CNNTürk’teki programda Türkiye’nin Yunanistan’dan askeri anlamda çok daha güçlü olduğunu vurgulayan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar TSK’nin manevi gücünün de çok daha büyük olduğunu belirtti.

“Biz tatlı su pilotu değiliz"

CNNTürk’teki Ne Oluyor programına katılan Abdullah Ağar Türk Silahlı Kuvetleri ile Yunanistan silahlı kuvvetlerinin arasındaki büyük farkı anlatırken kendisine hava pilotlarından gelen “Biz tatlı su pilotu değiliz biz bilekliyiz bize bilekli derler” şeklindeki mesajları da okudu.

Abdullah Ağar programda TSK’nın manevi gücünü şu sözlerle anlattı:

Biz ölümü, ölümün üzerine giderek yenen bir milletiz. Biz sadece düşmanı değil ölümü de yıldıran bir milletiz. Bir diğer tarafıyla şöyle bir gelenekten geliyoruz. Muharebede yağan mermi yağmuru korkanları korkmayanlardan daha çok ıslatır. Bu tartışma esnasında bana bir çok mesaj geldi Bu mesajlardan belki de en anlamlı olan pilot arkadaşlarımdan gelenler oldu şöyle yazmışlar ‘Biz tatlı su pilotu değiliz biz bilekliyiz bize bilekli derler’ dediler. Bizim böyle bir mücadelede yunan ordusuna tozunu attıracaklarını söylediler. O kadar kolay değil o iş. Ellerinde teknik anlamda üstün silah ve mühimmat olabilir. Bununla bizim canımızı da yakabilirler. Ama bunun bedelini en ağır bir şekilde ödeyecek olanlar yine onlardır.