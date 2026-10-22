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Dünya PHP’deki güvenlik açığı Fransa’da valilik sitelerini kapattırdı
Dünya

PHP’deki güvenlik açığı Fransa’da valilik sitelerini kapattırdı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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PHP’deki güvenlik açığı Fransa’da valilik sitelerini kapattırdı

Fransa İçişleri Bakanlığı, kritik güvenlik açığı nedeniyle valiliklerin internet sitelerini geçici olarak erişime kapattı. Vatandaşların karar ve acil durum duyurularına valiliklerin sosyal medya hesaplarından veya ilanlar üzerinden ulaşabileceği bildirildi.

Fransa’da valiliklerin internet siteleri, yaygın kullanılan PHP programlama dilinde tespit edilen güvenlik açıkları üzerine tedbir amacıyla bakıma alındı. İçişleri Bakanlığı, işlemin siber güvenlikten sorumlu Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Kurumunun (ANSSI) talebi doğrultusunda gerçekleştirildiğini açıkladı.

Açıklamada, bunun dünya genelinde kullanılan genel bir programlama dili tarafından birkaç saat önce duyurulan kritik bir güvenlik açığının ardından gerçekleştiği belirtilerek, dolayısıyla valiliklerin internet sitelerinin geçici olarak erişime kapalı olduğu kaydedildi.

Valiliklerin aldığı kararlara, paylaştığı acil durum mesajlarına ve talimatlarına bu kurumların sosyal medya platformlarındaki hesaplarından veya ilanlarla erişilebileceği aktarılan açıklamada, "Ekiplerimiz, güncelleme işlemlerinin en kısa sürede gerçekleşmesi için çalışıyor." ifadesine yer verildi.

Fransa İçişleri Bakanlığı bu adımı, güvenlik şirketi Calif'in yapay zeka yardımıyla PHP'de tespit ettiği güvenlik açığının basına sızdırılmasının ardından attı.

PHP'deki açıklar nedeniyle dünya genelinde birçok hükümet sitesi de dahil olmak üzere çok sayıda internet sitesine erişim kısmen ya da tamamen askıya alınmıştı.

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