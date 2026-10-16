PFDK’den 5 kulübe toplam 2 milyon 375 bin lira ceza

Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı kararlarda en yüksek para cezası Trabzonspor’a uygulandı. Bordo-mavili kulüp 780 bin lira, Kocaelispor ise 755 bin lira para cezası aldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Trabzonspor'a 780 bin lira, Kocaelispor'a 755 bin lira, Galatasaray, Beşiktaş ve Amed Sportif Faaliyetler'e ise 280'er bin lira para cezası uyguladı.

PFDK, Eyüpsporlu futbolcu Ahmed Abdullahi'yi 3 maç men, Trabzonsporlu oyuncu Melih Kabasakal'ı da 1 maç men cezasına çarptırdı.