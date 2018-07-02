'Pezevenk' Müjdat Gezen konuştu: Benim gibisini bulamazlar

Sanat anlayışını tamamen iktidar karşıtlığı üzerine bina eden ve bu yolla popülaritesini korumaya çalışan Müjdat Gezen, Cumhuriyet gazetesinin pazar ekine röportaj verdi.

"BENİM GİBİSİNİ BULAMAZLAR"

16'lık kızlarla gayrimeşru ilişki yaşayarak sübyancılık yapan, namuslu kadınlara sarkıntılık yapan ve hakaretler eden, sağa sola küfürler savuran ve mahkemeye verilince de yalanlarla kıvıran Müjdat Gezen, Orhan Gencebay'ın reklam filmini bile yandaşlıkla bağdaştırarak yaptığı eleştirilerinde kendisini göklere çıkarmayı da ihmal etmezken, "Benim gibi sanatçı bulamazlar." diyerek kendini nimetten saydı.

"16 YILDIR KÜLTÜR-SANAT YOK"

Kendini sürekli küfürlerle gündemde tutmaya çalışan Müjdat Gezen, 16 yıldır kültür-sanat üretilmediğini iddia etti.

Laikçilerin yol göstereni olarak bilinen Müjdat Gezen daha önce 'pezevenk' kelimesinin Azeri Türkçesi'nde 'yol gösteren' olduğunu ifade etmişti.

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