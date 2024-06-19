Peygamberimize hakaret etmişti! O alçağa da CHP sahip çıktı

YouTube'de bir programda Peygamber Efendimize hakaret eden ve hakkında soruşturma başlatılan Diamond Tema, ülkeyi terk ederek Arnavutluk'a gitti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şahıs hakkında Hz. Muhammed ile ilgili yapılan hakaret içerikli paylaşım dolayısıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir sosyal medya hesabından paylaşılan, Hz. Muhammed ile ilgili kullanılan hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 16 Haziran 2024'te resen soruşturma başlatıldığını belirtti.

CHP'DEN DESTEK GELDİ

Hakkında soruşturma başlatılan şahsa ilk destek CHP'den geldi.

CHP Ateşehir ve Kadıköy Gençlik Kolları, sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin yaptıkları paylaşımda; açılan soruşturmayı endişeyle takip ettiklerini belirterek hakarete dönük sözlere "İfade özgürlüğünün doğal bir sonucudur" dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ataşehir Gençlik Kolları paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"SORUŞTURMAYI ENDİŞEYLE KARŞILIYORUZ"

Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk ilkeleriyle kurulmuş, insan haklarına saygılı, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. İfade özgürlüğü, demokrasimizin temel taşıdır ve herkesin düşüncelerini serbestçe ifade edebilmesini sağlar. Diamond Tema'ya yönelik açılan soruşturmayı derin bir endişeyle karşılıyoruz.



İfade özgürlüğü, farklı görüşlerin barış içinde tartışılmasını ve toplumsal ilerlemenin motoru olmasını sağlar. Hukuk devleti ilkesine göre, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı korunmalıdır; bu çerçevede yapılan soruşturmaların, adaletin üstünlüğünü korumak adına dikkatle yönetilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Toplumsal barış ve huzur, farklılıkların kabul edildiği, adaletin sağlandığı bir ortamda mümkündür. Diamond Tema'nın eleştirileri, ifade özgürlüğünün doğal bir sonucudur ve demokratik bir toplumun gereğidir. Bu çerçevede yapılan her türlü soruşturmanın, toplumun farklı kesimlerinin haklarını koruma amacını taşıması elzemdir.



Cumhuriyet Halk Partisi Ataşehir Gençlik Kolları olarak, ifade özgürlüğüne yönelik bu tür soruşturmaların anasayamızla güvence altına alınmış ifade özgürlüğüne zarar verdiğine inanıyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ileriye yönelik adımlarında demokratik ilkelerin önemini vurgulamaya devam edeceğiz.

CHP Kadıköy Gençlik Kolları'nın paylaşımı ise şu şekilde;

T.C. Anayasası Madde 2: Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.



T.C. Anayasası Madde 5: Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.



T.C. Anayasası Madde 10: Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

"YAKALAMA KARARINI KABUL ETMİYORUZ"

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın hükümleri açıktır. 22 yıllık AKP iktidarında anayasa hükümlerinin içi boşaltılmış, yandaş için zorunlu muhalif için ihtiyarı sayılmıştır. Bu zihniyet o kadar kirlenmiştir ki AYM kararlarını uygulamamış ve hatta iktidar ortağı tarafından AYM'nin kapatılması istemi gündeme gelmiştir.



Diamond Tema, şeriatçı liberteryen Asrın Tok ile yaptığı yayında hiçbir hakaret etmemesine rağmen şeriatın olumsuz yanlarını dile getirdiği için siyasal islamcıların hedefi haline geldi. Siyasal islamcıların sesine kulak veren savcılar harekete geçti ve Diamond Tema hakkında yakalama kararı çıkartıldı.



CMK'ya uygun olmayan bu ‘yakalama' kararını kabul etmiyoruz. Şeriatın olumsuzluklarını yüzünüze vurdu diye bir insanı hukuka aykırı bir şekilde alıkoymaya çalışan zihniyeti reddediyoruz. Türkiye Devleti, laik bir cumhuriyettir.

Cumhuriyetin yılmaz bekçisi olan Türk Gençliği olarak din istismarı yapan gericilere geçit vermeyeceğiz.



'Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü de demektir.' Gazi Mustafa Kemal Atatürk.