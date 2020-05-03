Peygamber aşığı Ömer Döngeloğlu kimdir nerelidir? Ömer Döngeloğlu yaşı hayatı
Ashab ve Rasul sevgisini bu millete aşılamaya çalışan siyer sevdalısı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) aşığı Ömer Döngeloğlu Hak’ka yürüdü. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu’nun cenazesi Edirnekapı Şehtliği'ne defnedildi. Peki Ömer Döngeloğlu kimdir? Ömer Döngeloğlu nerelidir?
Ömrünü İnsanlığa İslam Dinini Sevdirmeye ve anlatmaya vakfetmiş İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu vefat etti. Ömer Döngeloğlu 1968'de Tokat Zile'de dünyaya geldi. İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu'nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Orta derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.
Ömer Döngeloğlu, 1986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yaptı. Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalıştı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, inceleme, okuma ve gezilerde bulundu.
İstanbul’da yaşayan Ömer Döngeloğlu, evli ve 5 (beş) Çocuk Babasıydı.
Ömer Döngeloğlu eserleri
Peygamberin İzinde
Allah’a Adanmış hayatlar
Yeryüzünün yıldızları
Sözün Miracı; DUA
Allah Resulünü görenler
Peygamberimizin Dostları
Mus’ab bin Umeyr