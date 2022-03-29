Petrol ve doğalgaz devi çakıldı! Piyasaları altüst edecek gelişme

Dünya genelinde petrol araması yapan akaryakıt devi Exxon, Brezilya kıyılarında başlattığı petrol ve doğal gaz aramasında hedeflediği miktarı tutturamadı. Exxon'un Brezilya'daki ham petrol rezervlerini genişletme çabalarındaki bu miktar ülkede nadir görüldüğü için endişeye neden oldu. Öte yandan şirketin hisselerinde ise yüzdelik bazda büyük düşüş yaşandı...



Dünyanın birçok yerinde petrol araması yapan ve petrol devi olarak bilinen Exxon Mobil Corp., Brezilya kıyılarında başlattığı petrol ve doğal gaz aramasında bir kuru delik açtı. Bu, petrol devinin Güney Amerika'daki ham rezervlerini genişletme çabalarında nadir görülen bir gelişme olarak değerlendirildi.

Hesap edilen miktar bulunamadı

Exxon, Pazartesi günü projede bir yatırımcı olan Enauta Participacoes SA tarafından yapılan bir duyurunun ardından, Cutthroat arama kuyusunun önemli miktarda petrol veya doğal gaz bulamadığını söyledi.

Entegre devam edecek

Exxon sözcüsü Meghan Macdonald'ın yerel kaynaklara gönderdiği bir e-postada, "Kuyuda hidrokarbonlarla karşılaşmazken, Exxon Mobil, bölgenin keşif potansiyelini daha iyi anlamak için bulgularından elde ettiği verileri bölgesel yeraltı yorumlama çalışmalarına entegre etmeye devam edecek." dedi.

Derin bölgede başlandı

Projeye liderlik eden ve %50 hisseye sahip olan Exxon, Cutthroat'ı Şubat ayı sonlarında Brezilya'nın kuzeydoğu kıyısındaki Sergipe-Alagoas Havzası olarak bilinen ultra derin su bölgesinde sondaja başladı.

Çarpıcı düşüş

%30 hisseye sahip Enauta ile %20 hisseye sahip Murphy Oil Corp. ve Brezilyalı bir şirketin hisse değerleri %13'e kadar düşerken, Murphy ve Exxon'un hisseleri sırasıyla %12 ve %3,7'ye kadar düştü. Hisselerin değer kaybına ilişkin Murphy şirketi ise yorum talebine cevap vermedi.

Yeni sondaj planı

Brezilya'da açık deniz umutlarına yıllarca yoğun yatırım yapan Exxon önemli keşiflere imza attı. Şirket daha uzaklarda, Guyana sularında büyük keşifler yaptıktan sonra, bu yıl içinde Kolombiya kıyılarında sondaj yapmayı planlıyor.