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Dünya

Pentagon yeni F-35 anlaşmasını duyurdu! Şoke eden detay ortaya çıktı

Pentagon, Lockheed Martin F-35B STOVL varyantı için Pratt and Whitney şirketi ile yaptığı yeni anlaşmayı kamuoyu ile paylaştı. Yeni anlaşmaya göre F-35 motorları için yaklaşık yüzde 15 zam yapıldı. Son beş ayda ise toplamda yüzde 36'lık zam yapılmış oldu. Mevcut zamların ardından 'ABD'nin F-35'leri dünya arenasına ihraç etmesi zorlaşacak' şeklinde yorumlar yapıldı.

2020-04-27 21:17:00 - 2020-04-27 21:56:47
Pentagon yeni F-35 anlaşmasını duyurdu! Şoke eden detay ortaya çıktı

Pentagon tarafından 21 Nisan'da duyurulan anlaşmaya göre, Lockheed Martin F-35B STOVL varyantı için Pratt and Whitney şirketinin ürettiği motorların birim fiyatı artarak 27.8 milyon ABD Doları oldu.

21 Kasım 2019’da imzalanan sözleşmenin içerdiği on adet F35-PW-600 motoru tedarikinde birim fiyat 24.1 milyon ABD Doları olmak üzere toplamda 240.9 milyon ABD Doları ödenecekti. Kasım ayından bu yana geçen 5 ayda meydana gelen %15’lik fiyat artışı dikkat çekti.

Pentagon bu fiyat artışına bir açıklama getirmedi. Motoru üreten Pratt and Whitney şirketinin sözcüsü ise fiyattaki artışı yorumlamayı reddetti ve tüm sorguları, F-35 Ortak Program Ofisi’ne yönlendirdi.

Son beş ayda, her bir motor için 3.7 milyon ABD Doları’na tekabül eden %15’lik artış (yıllık %36’lık orana denk geliyor), ABD’deki yıllık enflasyon oranının on katının üzerinde. Yıllık enflasyon oranı, 10 Nisan 2020’de yayınlanan ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre % 1,5.

DefenceTurk'te yer alan habere göre, tedarik programındaki yıllık %36’lık enflasyon oranı, sözleşmeye bağlı gözetim ve etik sorunlarına yol açıyor. Ayrıca Pentagon’un F-35 üretim maliyetlerini azalttığı yönündeki iddialarıyla da çelişiyor.

29 Ekim 2019’da, 478 adet ek F-35 uçağı için 34 milyar dolarlık bir sözleşme duyuran Savunma Müsteşarı Ellen M. Lord, edinme ve sürdürme için, “Uçağın her bir varyantı için birim maliyet başına ortalama %12,7 civarında bir düşüş var. Yıllık bazdaki maliyeti % 36 artan STOVL motor ile uzlaştırılması zor görünüyor.” açıklamasında bulundu.

21 Kasım (P00014) ve 21 Nisan (P00019) sözleşme duyurularının her ikisi de, aynı sözleşmede (N00019-18-C-1021) yapılan değişikliklerdi. Bu, her ikisinin de aynı koşullara uyduğunu ve dolayısıyla doğrudan karşılaştırılabilir olduğunu doğrulamaktadır.

Ayrıca, her iki sözleşmenin de takriben Nisan ve Temmuz 2022’de, peş peşe tamamlanması bekleniyor.

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