PENDİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
2023-11-02 00:02:00 -
PENDİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PENDİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
|Vergi No
|TC Kimlik No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi
Dönemi
|Vergi
Kodu
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı
Borcu Toplamı
|Ceza Toplamı
|Toplam
Borç
|0800246134
|TASF.HAL.ARNES KİMYA SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ
|KURTKÖY YENİŞEHİR MH.UYDUKENT SEÇKİNEVLER SİTESİ D BLK Kap No:. Daire No:34 PENDİK İSTANBUL
|201101201101
|3080
|2018090614Fmk0008727
|0,00 TL
|1.272.302,28 TL
|0,00 TL
|5481307957
|YUSUP KHADZHIMURADOV
|GÖZTEPE MAH. YEŞİLBAHAR SK. HIKMET BEY Kapı No:1 Daire No:5 KADIKÖY İSTANBUL
|201807201807
|0015
|2022061014Fmp0000345
|1.119.600,00 TL
|0,00 TL
|1.119.600,00 TL
|5481307957
|YUSUP KHADZHIMURADOV
|GÖZTEPE MAH. YEŞİLBAHAR SK. HIKMET BEY Kapı No:1 Daire No:5 KADIKÖY İSTANBUL
|201806201806
|0015
|2022061014Fmp0000344
|1.324.277,41 TL
|0,00 TL
|1.324.277,41 TL
|"Pendik Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."
#ilangovtr
Basın No: ILN01922171