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Resmi İlanlar PENDİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Resmi İlanlar

PENDİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yeniakit Publisher
2023-11-02 00:02:00 -

PENDİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PENDİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi
Dönemi		 Vergi
Kodu		 Takip Dosya No Vergi Aslı
Borcu Toplamı		 Ceza Toplamı Toplam
Borç
0800246134   TASF.HAL.ARNES KİMYA SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ KURTKÖY YENİŞEHİR MH.UYDUKENT SEÇKİNEVLER SİTESİ D BLK Kap No:. Daire No:34 PENDİK İSTANBUL 201101201101 3080 2018090614Fmk0008727 0,00 TL 1.272.302,28 TL 0,00 TL
5481307957   YUSUP KHADZHIMURADOV GÖZTEPE MAH. YEŞİLBAHAR SK. HIKMET BEY Kapı No:1 Daire No:5 KADIKÖY İSTANBUL 201807201807 0015 2022061014Fmp0000345 1.119.600,00 TL 0,00 TL 1.119.600,00 TL
5481307957   YUSUP KHADZHIMURADOV GÖZTEPE MAH. YEŞİLBAHAR SK. HIKMET BEY Kapı No:1 Daire No:5 KADIKÖY İSTANBUL 201806201806 0015 2022061014Fmp0000344 1.324.277,41 TL 0,00 TL 1.324.277,41 TL
"Pendik Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."

#ilangovtr

Basın No: ILN01922171