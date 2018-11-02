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Pencereden güneşlenmek faydasız

Çocuklar; sağlıklı büyümek, için harekete, açık havaya ve güneşe ihtiyaç duyar. Bebeklerin de kemik ve doku gelişimleri için güneş ışığı alabilmeleri çok önemli.

02 Kasım 2018 Cuma 15:39
Pencereden güneşlenmek faydasız


Çocuklar, dışarıda temiz hava alır ve istedikleri gibi hareket edebilirler. Bu, onların özgüvenlerini pekiştirir. Kendi seslerini kullanma konusunda özgür olurlar, kısıtlanma hissetmezler. Rüzgarı, yağmuru ve karı deneyimleyip yaşayarak öğrenirler. Canlı ve cansız varlıkları oyunlarına katarlar. Böylece hayal dünyaları gelişir.

Yeni doğan bebeğin özellikle ilk günlerinde, ortam ısısı normal sınırlarının (22-24 derece) üzerine çıktığında, terleme fonksiyonu yeterli olmadığından bebek olumsuz etkilenir. Vücut ısısı arttığında bebeğin hayatî fonksiyonları olumsuz etkilenir. Bebeklerin yaz aylarında güneşin dik olduğu saatlerde (11.00- 15.00) serin ortamlarda kalması ve oda sıcaklığının 23-24 dereceyi geçmemesi gerekir.

Kemik gelişimi için gerekli olan D vitamini güneş ışınlarının yardımıyla vücutta sentez edilir. D vitamini aynı zamanda bağışıklık sistemimiz için de gerekli vitamindir. Bu vitamin özellikle hayatın ilk yıllarında sağlıklı gelişim için gereklidir. Her gün yarım saat baş, kol ve bacakları güneş alan bebek yeteri kadar D vitamini almış olur. Cam arkasından güneşlendirmek faydasızdır.

Okul çağındaki çocukların evde televizyon veya bilgisayar karşısında geçirecekleri sürenin, bir saatle sınırlandırılması gerekir. Hareketsizliğe bağlı sorunların oluşmaması ve arkadaşlık duygusunun gelişmesi için, açık havada oyun oynamaya teşvik edilmeli.

 

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 15:39
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  3. güneş ışınları
  4. çocuk sağlığı

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