Pelin Buzluk'un 2012 yılında Hasan Ali Topbaş güzellemesi yaptığı ortaya çıktı

Hasan Ali Topbaş tarafından 2011 yılında tacize uğradığını öne süren yazar Pelin Buzluk'un 2012 yılında Topbaş'ı nasıl güzellediği ortaya çıktı.

Edebiyat dünyasında 'taciz' şoku

Sosyal medyada bir kadının Hasan Ali Topbaş ile ilgili attığı tweet çığ gibi büyüdü. 20'yi aşkın kadın, yazar Hasan Ali Topbaş tarafından tacize uğradığını kamuoyuyla paylaşınca edebiyat dünyası büyük şok yaşadı.

İlk paylaşım 'Leyla' adındaki hesaptan yapıldı

Leyla ismindeki twitter kullanıcısı sosyal medyadan yazar Topbaş'ın bir videosunu paylaştı. Mesajında ise "Bu adamın ifşalanmasını heyecanla bekleyen kaç kişiyiz? Ben ve pek çok arkadaşımın kendisi ile nahoş anıları var üniversite yıllarına ait. Şu anki bilinç ve cesarete sahip olsam kesinlikle ifşa ederdim. Klasik orta yaş üzeri cis erkek edebiyatçı." ifadelerini kullandı. Yapılan paylaşıma yorum yapan 20'yi aşkın kadın da Hasan Ali Topbaş tarafından tacize uğradığını yazdı. O kadınlardan birisi de yazar Pelin Buzluk'tu.

Pelin Buzluk Hürriyet'e konuştu

Hürriyet'e konuşarak yazar Hasan Ali Topbaş'ın tacizine uğradığını söyleyen Buzluk, "Leyla isimli kullanıcının yazdıklarının altında 'Neden çamur atıyorsun, ne belli?' gibi bir yorum gördüm. Sonra 'onu yalnız bırakmamalıyım ben de başımdan geçeni anlatmalıyım' diye düşündüm. Yaşadıklarımı yeniden hatırlamak travma tetikleyici oluyor." ifadelerini kullandı.

'2011'de tacize uğradım' dedi

Pelin Buzluk, Hasan Ali Topbaş tarafından 2011 yılında tacize uğradığını söyleyerek şunları anlattı:

"Benim başımdan geçenler 2011 yılında oldu. Cinsel tacizden de öte cinsel saldırı diyebileceğim bir olaydı. Benim için konuşması çok güç bir durum. Yaz aylarıydı, eski eşimle birlikte bizi yazı evine davet etmişti. Eşim gelmek istemedi ben tek başıma gittim. Yaz olduğu için bir elbise giymiştim. O davette bir fiziksel yönelimi ve zorlaması oldu. Şoke olmuştum. Bir süre kendimi o evdeki banyoya kapattım ve kendisine 'Özür dilerim ama ben istemiyorum' dedim. Daha sonraki yıllarda özür dilediğim için kendimi çok suçladım. 'O zaman neden bu elbiseyi giydin?' dedi ve beni geri kafalı olmakla suçladı. O gün o evden kurtulduktan sonra da hiçbir şey olmamış gibi benimle iletişimi sürdürmek istedi."

'Kendini asla suçlu görmedi'

" 'Sen kimsin de beni istemiyorsun?’ gibi bir hali vardı. Eski eşimle de tanışıyordu. Yıllar sonra bugün bile bunu anlatmak çok zor. Olayın çığ gibi büyümesi çok güzel, dayanışma insanı çok iyileştiriyor. Bir kişi bana özelden Hasan Ali Toptaş’ın kendisini henüz 16 yaşındayken taciz ettiğini söyledi. Ben bu olayı en yakın arkadaşlarıma bile anlatamamıştım. Saklamak büyük bir yükmüş. Öğrenilmiş bir kadınlık var. Kendimizi suçluyoruz. O ise itibarına güvenerek bunu yapıyor. İşte bizim bu tip ifşalarla o itibarı yerle bir etmemiz gerekiyor. Susmayı sürdürürsem kadınlara bunu yapmaya devam edecekti, susmadım."

Pelin Buzluk'un 2012'de yazdığı öykü kitabı: Kanatları Ölü Açıklığında

Pelin Buzluk, Kanatları Ölü Açıklığı'nda adlı öykü kitabının ilk baskısını, Hasan Ali Topbaş'ın tacizine uğradığını iddia ettiği 2011 yılından bir yıl sonra 2012'de gerçekleştirdi. Kitabın başlangıç sayfasında ise şu not yazılıydı:

"Hasan Ali Topbaş sevgisiyle..."

Pelin Buzluk'un 2011 yılında tacize uğrayıp 2020 yılında ifşa ettiği bir adama; tacize uğradıktan bir yıl sonra (2012) kitabında yer vererek 'Hasan Ali Topbaş sevgisiyle..' güzellemesi yapması akılların durduğu nokta oldu.



