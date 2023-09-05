Pedalların son durağı Kahramankazan

30 Ağustos’ta Samsun’dan startı verilen Cumhuriyetimizin 100. Yılına ithafen düzenlenen tur Kahramankazan’da son buldu. 600 kilometrelik ‘Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu’ Havza, Amasya, Çorum ve Çankırı’nın geçilmesinin ardından Kahramankazan’da tamamlandı. Genel klasmanda Spor Toto Bisiklet Takımından Serdar Anıl Depe birinciliği kazanan isim oldu. Turun son etabında 100 bisikletçi zorlu parkurlara, sıcağa ve rüzgâra karşı finişe vardı. Sporseverlere unutulmaz anılar bırakan bisikletçileri finiş çizgisinde protokol ve vatandaşlar, heyecan ve coşkuyla karşıladı. 4 gün 4 etaptan oluşan ‘Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu’nun ödül törenine Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal, Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Bisiklet Federasyon As Başkanı Bahattin Akyön, SAMKON Genel Başkanı Hasan Kaya Aşçı, protokol ve sporseverler katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Cumhuriyet'in 100. yılında güzel bir organizasyona imza attıklarını ifade eden Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal: “Bisiklet turu, sportif yönünün yanı sıra geçmişle gelecek arasında oluşturduğu köprüyle de ön plana çıktı. Kahramankazan’da bitmesi çok anlamlı oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

"Bizler için şereftir"

Samsun'dan başlayarak 30 Ağustos ruhuyla pedallarını Kurtuluş Yolu'nda çeviren sporcularımız turlarını kazasız belasız Kahramankazan’ımızda tamamladı diyen Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz:” Aynı ruhla kat edilen, hafızalarımızda iz bırakacak bu uzun yolculuğa kahramanlık destanı yazmış ilçemizde ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyuyoruz.30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Samsun'dan pedallarını Kahramankazan'ımıza çeviren tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Bu yarış sadece bir etkinlik olarak değil nesilden nesle zafer ruhunun aktarılacağı bir mücadele örneği olarak anılarımızda yer alacak. Tüm hemşehrilerim adına organizasyona emek verenlere teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bizler için şereftir. Bu tarihi yolculuğun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum ve Kahramankazan’ı da bu halkaya dahil ettiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Bisiklet turumuz bugünden sonra uluslararası olacak”

SAMKON Genel Başkanı Hasan Kaya Aşçı ise hazırlıkları 6 ay süren Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun 4 etapta 600 kilometrelik yolun tamamlanmasıyla Kahramankazan'da sona erdiğini belirtti. Çok yorulduklarını ancak bugünkü manzarayı görünce çok mutlu olduklarını aktaran Aşçı, "Hepimiz için hayırlı, uğurlu olsun. Bisiklet turumuz bugünden sonra uluslararası olacak. En az 10 ülkeden bisikletçi katılımı olacak." ifadelerini kullandı.