Pedagojik Formasyon kaldırıldı mı, iptal edildi mi?
Pedagojik formasyon eğitimi uzun süredir eğitim dünyasının tartışma konusu haline gelmişti. Son yapılan açıklamalar sonrası Pedagojik formasyon eğitimi hakkında alınan karar gündem oldu. Peki, Pedagojik Formasyon kaldırıldı mı, iptal edildi mi? Pedagojik Formasyon Danıştay kararı ne?
Formasyon, Eğitim Fakültesi mezunu olmayanların öğretmen olabilmesini sağlayan bir belgedir. Gerekli olan eğitimlerini tamamlayan kişilere teknik bilgiler verilerek bunlara öğretmenlik mesleğini yapmak adına yetkinlik kazandırılır. Formasyon derslerindeki amaç kişilere öğretmenlik mesleğine uygun dersler verilmesidir.
Pedagojik Formasyon uygulaması asli süreci devam ediyordu. Danıştay aldığı karar ile Pedagojik Formasyon eğitimi hakkında son durum netleşti. Peki, Pedagojik Formasyon kaldırıldı mı, iptal edildi mi? Pedagojik Formasyon Danıştay kararı ne?
PEDAGOJİK FORMASYON KALDIRILDI MI?
Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat, Danıştay'ın Pedagojik Formasyon kararı hakkında paylaşım yaptı.
İşte o paylaşım: