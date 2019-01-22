'Pazarlamacı' Yılmaz Özdil'den 'M. Kemal' sömürüsüne pişkin cevap: Paran yoksa alma

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in, 23 Ocak saat 9'u 5 geçe satışa sunulacak olan 2 bin 500 liralık özel seri 'Mustafa Kemal' kitabının tanıtımı, büyük tepki çekti.

Fiyatının yüksekliği nedeniyle bu durumun 'M. Kemal' sömürücülüğüne gittiği belirtildi, "Atatürk istismar ediliyor." dendi.

"Paran yoksa alma"

Takipçilerine bugün köşesinden yanıt veren Yılmaz Özdil ise "Paranız yoksa almayın." özetini içeren bir açıklama yaptı.

Özdil açıklamasında, bu kitabın bir koleksiyon kitabı olduğunu ve parası olmayanın almak zorunda olmadığını söyledi.

"Dünyadaki koleksiyon kitapları daha pahalı"

Dünyada koleksiyon kitaplarına dair birçok örnek olduğunu ve bunların, "Mustafa Kemal" kitabından çok daha pahalı olduğunu belirten Özdil, kendi kitabının fiyatının düşük olduğunu işaret etti.

Adeta pazarlamacılık yaptı

Bugünkü yazısında adeta pazarlamacılık yapan Yılmaz Özdil'in pazarlamacı diliyle şu ifadeleri kullanması dikkat çekti:

Türkiye'de gelmiş geçmiş tüm zamanların en yüksek tirajına ulaşan “Mustafa Kemal” kitabının koleksiyon versiyonu yarın çıkıyor.

Sadece 1881 adet.

Seri numaralı.

Bir daha asla basılmayacak.

Dünyada sadece 1881 kişide olacak.

Fiyatı 2 bin 500 lira olacak.

Yarın…

Saat 9'u 5 geçe.

www.kirmizikedi.com adresinden…

Veya 0212 293 44 47 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Saat 9'u 4 geçe ararsanız veya tıklarsanız, cevap alamazsınız.

Saat 9'u 45 geçe ise, çok geç olabilir.

Söylemedin demeyin.

Tam 9'u 5 geçe başlayacak.

Arkadaşlarımız, akrabalarımız ve hatta kendimiz dahil kimseye torpil yapmamak için sadece internet üzerinden ulaşabileceksiniz.

Herkes eşit şartlarda olacak.

İlk başvuran 1881 kişi alacak.

(...)

“Limited edition” tabir edilen sınırlı sayıda üretim biçimi, gelişmiş ülkelerde geleneği olan bir yayın biçimidir.

Herkes için üretilen, herkesin alım gücüne hitap eden sıradan baskının yanısıra, koleksiyonerler ve özel meraklılar için basılır.

Nedrettir.

Nadirdir.

Ulaşılması, sahip olunması, paran olsa bile, imkansıza yakındır.

Bir daha basılmayacağı sözü verilmiştir.

Bugün yüksek zannettiğin fiyat, son kitap satıldığı anda katlanır.

Fiyatı artık yayıncı değil, kitaba sahip olan kişi veya kurum belirler.

Dolayısıyla, sınırı yoktur.

Kitap sayısı sınırlı, bedeli sınırsızdır.

Ben çok zenginim alayım diyemezsin.

Satanı bulamazsan, geçmiş olsun.

Evini soysalar, altını mücevheri gidip yeniden satın alabilirsin.

Bu kitap çalınırsa, istersen milyarder ol, yerine koyamazsın.