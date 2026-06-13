PAZARCIK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2015/1000 Esas

Dahili Davalılar Metin ERGİN ve Çetin ERGİN aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda; adı geçenlere tebliğ edilmek üzere gönderilen, "Dava Dilekçesi, İstinaf Bozma İlamı, Tensip Zaptı" muhataplara tebliğ edilememesi nedeniyle,

1-Dava Dilekçesi; Davacı Miyese Akar tarafından açılan, Pazarcık İlçesi Çöçelli Mahallesi Kızıllı Mevkii 396 parsel sayılı taşınmada ortaklığın giderilmesi davasına ilişkin, 6100 Sayılı HMK'nın 122/1. Maddesine göre, iki hafta içinde, aynı Kanunun 129. Maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz hususu ihtarına,

2-Bozma ilamı; Davalı Ökkeş Ergin'in istinaf talebinin KABULÜNE, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1-a-6 maddesi gereğince PAZARCIK SULH HUKUK MAHKEMESİ'nin 24/03/2021 tarih, 2018/301 Esas, 2021/144 Karar Sayılı KARARININ KALDIRILMASINA karar verildiğinin ihtarına,

3-Tensip Zaptı; Taraflara Duruşma gününü bildirir davetiye gönderilmesine karar verildiğinin ihtarına,

4-Duruşma Zaptı; Duruşma gününün 01/07/2026 günü saat 13:05'e bırakıldığının ihtarına,

Dair, Dava Dilekçesi, İstinaf Bozma İlamı, Tensip Zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup, iş bu ilanın yayın tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02486986